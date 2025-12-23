Меню
Киноафиша Статьи Поющая белка, 33 богатыря и Прилучный на троне: что показали в трейлере «Сказки о царе Салтане» — премьера 12 февраля 2026 года (видео)

23 декабря 2025 16:00
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)

Есть все шансы, чтобы эта экранизация оказалась успешной.

Вышел трейлер «Сказки о царе Салтане», и он сразу дал понять: нас ведут не в музей школьной классики, а в яркий, визуально насыщенный мир Пушкина, где магия — не украшение, а основа истории.

Павел Прилучный появляется в образе царя Салтана уверенно и неожиданно спокойно — без гротеска, но с тем самым сказочным весом, которого обычно ждут от больших семейных премьер.

Пушкин без слома канона, но с размахом

Режиссер Сарик Андреасян не спорит с первоисточником и не пытается «осовременить» сказку радикально. В трейлере есть все, что должно быть: царевна Лебедь, 33 богатыря, поющая белка с золотыми скорлупками и ощущение большого путешествия. История Аннушки, оклеветанной завистливыми родственницами, и рождение Гвидона показаны почти дословно, но с упором на зрелищность и эмоции.

Новые лица и знакомые акценты

Роль Аннушки исполнила Лиза Моряк, а царевича Гвидона — Алексей Онежен. Алиса Кот появилась в образе царевны Лебеди — воздушной, но не кукольной. Второстепенные персонажи тоже не выглядят массовкой: в кадре заметны Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и Олег Комаров. По трейлеру видно, что сказку собирают как полноценный мир, а не как набор знакомых сцен.

Ставка на семейное кино

Трейлер не обещает иронии или деконструкции — это честная, крупная сказка, рассчитанная на совместный поход в кино. Без подмигиваний взрослым и без упрощений для детей. «Сказка о царе Салтане» выходит в прокат 12 февраля 2026 года и, судя по первому ролику, делает ставку на визуальное чудо и узнаваемую историю, рассказанную всерьез.

Также прочитайте: «Это как стирание истории»: в «Госдуме» заговорили о запрете «Брата», но кинокритик Голубчиков выступил против

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)
Екатерина Адамова
