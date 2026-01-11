Пойман за руку, как дешевка: Тарантино уличил в плагиате самого Стивена Кинга – заработал миллионы на идее коллеги

Квентин Тарантино редко говорит о хорроре без страсти и благоговения. И если его восторги звучат как мед, то критика – как нож.

В одном из старых подкастов Элаи Рота режиссер «Убить Билла» внезапно обрушился на самого Стивена Кинга, заявив, что культовый роман «Оно» – не что иное, как «воровская переработка» «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крэйвена.

Тарантино тогда сказал буквально следующее:

«Книга “Оно” – это плагиат “Кошмара на улице Вязов”. Кинг просто заменил Фредди Крюгера на Пеннивайза. Он увидел идею Крэйвена и подумал: о, отличная штука, я сделаю свою версию. Только его версия растянулась на 560 страниц».

При этом режиссер подчеркнул, что Кинг – великолепный писатель, который просто «покрыл старую идею слоем литературной глазури».

И пусть это заявление звучало как провокация в духе самого Тарантино, зерно логики в его словах можно уловить. И Фредди Крюгер, и Пеннивайз питаются страхом своих жертв, оба – воплощения кошмаров, которые вылезают наружу, когда человек бессилен.

Только Крюгер убивает ради удовольствия, а Пеннивайз – из голода, но механизм ужаса один и тот же: страх как топливо.

Конечно, обвинять Кинга в прямом плагиате – все равно что упрекать Тарантино в заимствовании у спагетти-вестернов. Влияние – да, копирование – вряд ли. Сам Кинг много раз говорил, что вдохновлялся не кино, а норвежской сказкой «Три козла, Граф и злобный тролль» и собственным детством в Мэне.

Но ирония судьбы в том, что «Оно» стало самым прибыльным произведением Кинга – и одной из самых успешных историй ужасов всех времен.

Экранизация 2017 года собрала более 700 миллионов долларов, а продолжение вошло в десятку самых кассовых хорроров. Так что даже если Тарантино прав и перед нами «рипофф», то это, пожалуй, самый удачный рипофф в истории жанра.

