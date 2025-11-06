Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга

«Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга

6 ноября 2025 07:29
«Пойман с поличным»

Криминальный триллер неожиданно опередил громкие премьеры.

Новый фильм Даррена Аронофски «Пойман с поличным» (2025) вышел в лидеры российских пиратских площадок по итогам прошедшего месяца.

Картина, где Остин Батлер играет бывшего бейсболиста, втянутого в криминальные разборки Нью-Йорка 90-х, по объёмам скачиваний обошла и «Код 3», и экранизацию Стивена Кинга «Долгая прогулка». Почему именно эта история стала фаворитом аудитории — попробуем разобраться.

«Пойман с поличным»: что в сюжете

Фильм Аронофски построен вокруг Хэнка Томпсона — спортсмена, чья жизнь пошла под откос. Одолжение, которое он делает соседу-панку — всего лишь присмотреть за котом на пару дней — запускает цепочку сумасшедших событий.

Герой оказывается на перекрёстке интересов российских гангстеров, латиноамериканского киллера и еврейской криминальной группы. Никто не объясняет ему, чего они добиваются, но все уверены, что он должен отвечать.

Складывается тот тип сюжета, где персонаж рушится под давлением обстоятельств, хотя сам не понимает, как оказался в эпицентре уголовной войны.

За стилем и ритмом фильма легко угадывается Аронофски — жесткая драматургия, плотный монтаж и ощущение, что герой катится вниз слишком быстро, чтобы успеть ухватиться за край.

Звёздный каст

В главных ролях — Остин Батлер, Зои Кравиц, Юрий Колокольников. Батлеру достался образ человека, который балансирует между отчаянной импульсивностью и страхом перед надвигающейся гибелью. Поддержка российских актёров работает на атмосферу криминального Нью-Йорка — резкую, многослойную, густую.

Почему именно этот фильм взлетел у пиратов

Во-первых, это режиссёрский проект Аронофски — имя само по себе притягивает аудиторию.

Во-вторых, криминальные истории на основе аргентинальных романов о Нью-Йорке 90-х стабильно собирают интерес русскоязычных зрителей.

И, наконец, IMDb — 7,3, «Кинопоиск» — 7,1: сочетание высокого рейтинга и невозможности посмотреть фильм легально для части аудитории делает своё дело.

Также прочитайте: Сценарий от автора «Переходного возраста» и Карлайл в главной роли: новый сериал «Взлом» основан на реальных событиях - вы должны это увидеть

Фото: Кадр из фильма «Пойман с поличным» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Главный недострой Marvel: что происходит с «Блэйдом» спустя 6 лет после анонса продолжения — уже не верится, что он выйдет Главный недострой Marvel: что происходит с «Блэйдом» спустя 6 лет после анонса продолжения — уже не верится, что он выйдет Читать дальше 6 ноября 2025
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе» Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе» Читать дальше 6 ноября 2025
«Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму «Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму Читать дальше 6 ноября 2025
Зрители отнесли в кинотеатры 1 миллиард рублей за 12 дней, чтобы увидеть «Горыныча»: люди в восторге и от Петрова, и от сюжета – отзывы Зрители отнесли в кинотеатры 1 миллиард рублей за 12 дней, чтобы увидеть «Горыныча»: люди в восторге и от Петрова, и от сюжета – отзывы Читать дальше 6 ноября 2025
Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново Читать дальше 3 ноября 2025
Почему «Сто лет тому вперед» понравится детям, а «Гостья из будущего» — нет? Дело не только в Петрове и Борисове Почему «Сто лет тому вперед» понравится детям, а «Гостья из будущего» — нет? Дело не только в Петрове и Борисове Читать дальше 3 ноября 2025
17 ноября НТВ выпускает продолжение культового сериала с Панфиловым: авторитетный Брагин атакует, Жарова пытается вернуть прошлое 17 ноября НТВ выпускает продолжение культового сериала с Панфиловым: авторитетный Брагин атакует, Жарова пытается вернуть прошлое Читать дальше 7 ноября 2025
Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита Читать дальше 7 ноября 2025
Он выбрал войну, она — выживание? Почему на самом деле расстались Геральт и Цири в «Ведьмаке» Он выбрал войну, она — выживание? Почему на самом деле расстались Геральт и Цири в «Ведьмаке» Читать дальше 7 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше