«Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга

Новый фильм Даррена Аронофски «Пойман с поличным» (2025) вышел в лидеры российских пиратских площадок по итогам прошедшего месяца.

Картина, где Остин Батлер играет бывшего бейсболиста, втянутого в криминальные разборки Нью-Йорка 90-х, по объёмам скачиваний обошла и «Код 3», и экранизацию Стивена Кинга «Долгая прогулка». Почему именно эта история стала фаворитом аудитории — попробуем разобраться.

«Пойман с поличным»: что в сюжете

Фильм Аронофски построен вокруг Хэнка Томпсона — спортсмена, чья жизнь пошла под откос. Одолжение, которое он делает соседу-панку — всего лишь присмотреть за котом на пару дней — запускает цепочку сумасшедших событий.

Герой оказывается на перекрёстке интересов российских гангстеров, латиноамериканского киллера и еврейской криминальной группы. Никто не объясняет ему, чего они добиваются, но все уверены, что он должен отвечать.

Складывается тот тип сюжета, где персонаж рушится под давлением обстоятельств, хотя сам не понимает, как оказался в эпицентре уголовной войны.

За стилем и ритмом фильма легко угадывается Аронофски — жесткая драматургия, плотный монтаж и ощущение, что герой катится вниз слишком быстро, чтобы успеть ухватиться за край.

Звёздный каст

В главных ролях — Остин Батлер, Зои Кравиц, Юрий Колокольников. Батлеру достался образ человека, который балансирует между отчаянной импульсивностью и страхом перед надвигающейся гибелью. Поддержка российских актёров работает на атмосферу криминального Нью-Йорка — резкую, многослойную, густую.

Почему именно этот фильм взлетел у пиратов

Во-первых, это режиссёрский проект Аронофски — имя само по себе притягивает аудиторию.

Во-вторых, криминальные истории на основе аргентинальных романов о Нью-Йорке 90-х стабильно собирают интерес русскоязычных зрителей.

И, наконец, IMDb — 7,3, «Кинопоиск» — 7,1: сочетание высокого рейтинга и невозможности посмотреть фильм легально для части аудитории делает своё дело.

