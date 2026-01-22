Меню
Появились первые подробности 4 сезона «Триггера»: у самого Стрелецкого будет психолог — и он намного опаснее пациентов

22 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Триггер»

Также есть новые лица, которые покажутся в проекте Дарьи Мороз.

Хорошие новости для тех, кто следит за судьбой Артема Стрелецкого. История действительно продолжается: четвертый сезон «Триггера» больше не слух и не догадка. Съемки уже начались, и первые детали ясно дают понять — сериал меняет интонацию и фокус.

Новые персонажи и другие правила игры

В продолжении к Максиму Матвееву присоединяются Владислав Ценёв и Ольга Лерман. Их герои — не проходные фигуры и не фон для знакомого конфликта.

Артем Стрелецкий знакомится с психологом Светланой Панариной — специалистом, который не боится его методов и не пытается играть с ним в силовое противостояние. Впервые рядом с ним человек, работающий не «против», а вглубь.

Но у Светланы есть муж — Дмитрий. Он успешный, холодный и циничный коуч, для которого любая человеческая драма прежде всего ресурс. Именно он начинает тонкую игру со Стрелецким, пробуя манипулировать им теми же инструментами, которыми Артем привык пользоваться сам.

Кадр из сериала «Триггер»

Когда психолог сам нуждается в помощи

Четвертый сезон смещает акцент с пациентов на главного героя. Уверенность Стрелецкого дает трещину, внутренний кризис выходит на первый план. Он по-прежнему жесткий, резкий и опасный в диалогах, но теперь вынужден смотреть на себя со стороны. И этот процесс оказывается болезненнее всех его прежних экспериментов над другими людьми.

Режиссером сезона стала Дарья Мороз. Сценарий написали Андрей Цибульский и Анна Крейчман, а шоураннером вновь осталась Александра Ремизова. Команда сохраняет узнаваемый стиль, но делает историю темнее и плотнее психологически.

Что это значит для сериала

Четвертый сезон обещает меньше внешних провокаций и больше внутреннего напряжения. «Триггер» по-прежнему не щадит героев, но теперь он особенно жесток к своему главному персонажу. И именно это делает продолжение по-настоящему тревожным и интересным.

Фото: Кадр из сериала «Триггер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
