Появилась точная дата выхода и свежий трейлер «Метода 3»: Меглин возвращается — и приводит с собой маньяков (видео)

Третий сезон «Метода» — уже не просто продолжение, а перерождение. Премьера состоится 20 ноября на Кинопоиске, а вместе с точной датой появился и трейлер — мрачный, завораживающий и обещающий встречу со всеми «монстрами» из команды Родиона Меглина.

И если раньше он работал один, теперь рядом с ним — люди, от которых раньше защищал общество.

Возвращение Меглина

Прошло пять лет после финала второго сезона. Родион Меглин (Константин Хабенский) больше не одиночка и не просто следователь по особо важным делам. Он руководит отрядом бывших маньяков — тех, кому дали второй шанс.

Их называют «Командой Меглина» — иронично и жутко одновременно. Каждый из них когда-то пересек черту, а теперь помогает ловить тех, кто делает то же самое.

В трейлере мелькают лица — холодные, нервные, непредсказуемые. Убийцы, которые теперь на стороне закона. Но зритель быстро понимает: у каждого из них свои демоны.

Среди новых героев — студентка Лера (Анна Савранская), девятнадцатилетняя девушка, напуганная собственными приступами агрессии. Она становится частью группы, пытаясь понять, кто она — человек или потенциальное чудовище.

Новая команда, старый мрак

Вместе с Хабенским в третьем сезоне играют Анна Банщикова, Никита Кологривый, Снежана Самохина, Эльдар Калимулин, Денис Бургазлиев и другие. Каждый персонаж — не просто имя в титрах, а диагноз.

Зверь — нарцисс, Фрида — художница с тягой к насилию, Кода — зависимый тусовщик, Ангел — медик, умеющий убивать. Все они разные, но объединены одним: они понимают зло, потому что жили в нем.

Две волны, один кошмар

Первую часть сезона — четыре серии — покажут 20 ноября, а оставшиеся эпизоды выйдут 18 декабря. Формат тот же, что и у оригинального «Метода»: жесткий психологизм, тьма, холодный свет фонарей, кровь на снегу и привычный голос Меглина, который всегда говорит шепотом, но так, что мурашки бегут по коже.

И если раньше Меглин искал чудовищ, теперь он ими командует. Вопрос только — сколько времени пройдет, прежде чем они вспомнят, кто они на самом деле?

Читайте также: Паулина Андреева впервые рассказала, почему не вернется в «Методе 3»: зрители гадают, что же ждет Есению в 3 сезоне