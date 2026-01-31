Меню
Повар Никиты Михалкова раскрыла, что он ест каждый день: вроде неприхотлив, но кабана с каштанами уплетает за милую душу

31 января 2026 15:42
Кадр из фильма «12»

Ужин для режиссера имеет особое значение.

Личный повар Никиты Михалкова подробно рассказала о том, что режиссер ест каждый день. Без легенд про изысканную кухню и без попыток удивить — наоборот, рацион оказался неожиданно простым.

Надежда Алексеевна живет и работает в имении Михалкова в Щипачихе уже не первый год и знает его привычки лучше многих.

По ее словам, в быту режиссер совершенно неприхотлив. Завтраки и обеды — максимально спокойные, почти деревенские. Большая часть продуктов — свои, с хозяйства, без сложных рецептов и кулинарных изысков. Главное — качество и вкус, а не подача.

«На завтрак яйца, творог. Мы сами делаем, у нас коровы. Масло тоже свое. В обед борщ, а на ужин кабан в каштанах или гусь в яблоках», — рассказала повар программе «И снова здравствуйте!»

Именно ужин, по словам Надежды Алексеевны, становится тем самым моментом, когда Михалков позволяет себе более сложные блюда. Но и здесь без ресторанного пафоса — скорее, классика русской кухни, приготовленная без спешки. В остальное время — простота, привычка и уважение к продукту.

Фото: Кадр из фильма «12»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
