Повар-безумец и сербская мафия: этот российский сериал 2025 года уже покоряет ИВИ, а скоро выйдет и на НТВ

2 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Жар»

Но зрители пока приняли его прохладно.

Российские сериалы о кухне давно нашли свою формулу успеха: горячая плита, высокие амбиции и обязательный «падший гений», который должен пройти путь очищения. «Жар» идёт по той же траектории — но делает это с такой эксцентричностью, что порой не веришь собственным глазам. И главный вопрос здесь даже не в сюжете, а в том, выдерживает ли сериал собственный замах.

Кто такой Марк Левинский и почему его все терпели

Московский шеф Марк Левинский — гений, если под гением понимать смесь Караваджо и дикобраза в одном фартуке. Он блюдо готовит как икону, но при этом орёт так, будто стоит во главе роты морпехов.

Коллеги боятся его до дрожи, клиенты боготворят, а владелец ресторана держится за виски каждый раз, когда Марк вызывает приступы то ярости, то рвоты. Любовная линия, где Левинский встречается с замужней женщиной, добавляет хаоса: герой одновременно рычит, страдает и отчаянно ищет ласку.

И всё бы ничего, но терпеть его бесконечно никто не стал — шефа вышвыривают, причём с эффектным финальным кулаком от су-шефа в исполнении Александра Олешко.

Падение и новое дно: сербская мафия, ресторан мечты и полное одиночество

Кадр из сериала «Жар»

Марк уверен, что его позовут в любой ресторан столицы. Но реальность жестока: его имя — в чёрном списке всех рестораторов, включая Новикова и Пинского.

На горизонте появляется юный фанат Аарон, который хочет открыть с Марком ресторан. Деньги дают сербские «деловые люди», помещение найдено — кулинарная драма плавно превращается в криминальную.

Но здесь сериал не выдерживает собственного тона: мрачный психологизм сталкивается с почти комиксным образом Левинского.

Главная проблема «Жара» — герой, который выглядит как декорация

Воробьёв играет на пределе, но грим делает его похожим на смесь навийца с балканским рэпером. Широкая переносица, парик, автозагар — всё кричит «искусственно». Голос — натужный хрип, движения — гипертрофированы.

Именно поэтому Марко редко вызывает эмоции. Да, он мерзок, груб, гениален — но из-за перегруженного образа почти не воспринимается как живой человек. Гротеск в сериале, который пытается говорить о зависимости, любви, травме и пути к «духовности», работает против автора.

Почему «Жар» мог стать сильным сериалом, но заблудился в собственных амбициях

Создатели всерьёз стремятся сделать историю о переосмыслении: от «дикобраза» и «чудовища» — к любви, вере, новому началу. Но проблема в том, что весь путь героя упирается в то, что его фактура попросту не совпадает с заявленной драмой.

Если бы «Жар» решился быть чёрной комедией или мрачным триллером — всё бы сошлось. Но когда от резинового чудища требуют тонкой душевности, зритель теряется.

Сериал всё равно найдёт своего зрителя: любители кулинарных драм, криминальных историй и гротескных персонажей пройдут этот путь до конца. Этот проект Иви был создан совместно с НТВ, а это значит, что его совсем скоро покажут и на телеканале.

Фото: Кадр из сериала «Жар»
Анастасия Луковникова
