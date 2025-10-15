Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет

Казалось бы, спустя почти 15 лет после выхода последних «Даров смерти» фанаты «Гарри Поттера» уже разобрали вселенную по косточкам. Но в соцсетях вновь разгорелись страсти — на этот раз из-за учебника зельеварения, который предотвратил трагедию в «Принце-полукровке».

Помните, как Рон отравился медовухой, в которую Драко подмешал яд, надеясь, что спиртное выпьет Дамблдор? Не найди Гарри заветную книжицу и не прочитай про безоар, смерть друга была бы на его собственных руках.

«Гарри прочитал в книге про безоаров камень и спас Рона от отравления. И восторгался книжкой полукровки. А Гермиона ему тогда сказала: “Про безоаров камень Снейп нам объяснял еще на 1-м уроке”», — заметили в Сети.

Ирония в том, что Поттер настолько ненавидел учителя, что подсознательно блокировал любую, даже самую полезную информацию от него. Зато тот же самый материал, поданный через анонимные записи «принца», он воспринял без сопротивления.

«Он не воспринимал информацию от учителя, но поверил в каракули какого-то там “принца”. В этом и есть суть, когда человек сам себе надевает шоры», — резюмируют пользователи.

Вот что бывает, когда личная антипатия сильнее здравого смысла.

Поттер не воспринимал Снейпа ни как наставника, ни как источник истины, пока не получил те же знания из тетради «неизвестного гения». Даже не догадываясь, что этот «гений» и есть его учитель. Спасший жизнь его лучшему другу.

