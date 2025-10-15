Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет

Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет

15 октября 2025 19:06
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2008)

Одно из самых тревожных «а что, если…» в истории франшизы.

Казалось бы, спустя почти 15 лет после выхода последних «Даров смерти» фанаты «Гарри Поттера» уже разобрали вселенную по косточкам. Но в соцсетях вновь разгорелись страсти — на этот раз из-за учебника зельеварения, который предотвратил трагедию в «Принце-полукровке».

Помните, как Рон отравился медовухой, в которую Драко подмешал яд, надеясь, что спиртное выпьет Дамблдор? Не найди Гарри заветную книжицу и не прочитай про безоар, смерть друга была бы на его собственных руках.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2008)

«Гарри прочитал в книге про безоаров камень и спас Рона от отравления. И восторгался книжкой полукровки. А Гермиона ему тогда сказала: “Про безоаров камень Снейп нам объяснял еще на 1-м уроке”», — заметили в Сети.

Ирония в том, что Поттер настолько ненавидел учителя, что подсознательно блокировал любую, даже самую полезную информацию от него. Зато тот же самый материал, поданный через анонимные записи «принца», он воспринял без сопротивления.

«Он не воспринимал информацию от учителя, но поверил в каракули какого-то там “принца”. В этом и есть суть, когда человек сам себе надевает шоры», — резюмируют пользователи.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2008)

Вот что бывает, когда личная антипатия сильнее здравого смысла.

Поттер не воспринимал Снейпа ни как наставника, ни как источник истины, пока не получил те же знания из тетради «неизвестного гения». Даже не догадываясь, что этот «гений» и есть его учитель. Спасший жизнь его лучшему другу.

Ранее мы писали: Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2008)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши» Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши» Читать дальше 16 октября 2025
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
Красный, синий, бирюзовый: почему менялся цвет нейтралайзера в «Людях в черном» и чем эта ручка страшнее любого оружия Красный, синий, бирюзовый: почему менялся цвет нейтралайзера в «Людях в черном» и чем эта ручка страшнее любого оружия Читать дальше 16 октября 2025
Объединили две реальные истории – одна, кстати, из России: на каких событиях основан сериал «Как приручить лису» Объединили две реальные истории – одна, кстати, из России: на каких событиях основан сериал «Как приручить лису» Читать дальше 16 октября 2025
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита» От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита» Читать дальше 15 октября 2025
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное Читать дальше 15 октября 2025
Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Читать дальше 15 октября 2025
Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Читать дальше 15 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше