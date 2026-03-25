Потрясающе красиво, печально поверхностно: что разочаровывает в «Кольцах власти» — главная беда перечеркивает все достоинства

25 марта 2026 19:06
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Это словно красивый трейлер к основной истории. 

Многие ожидали от «Колец власти» нечто выдающееся, но сериал больше похож на недописанный эскиз большого проекта. Вселенная Толкина огромна, и после трилогии Джексона зрители ждали новых историй из разных эпох Средиземья. Экранизация Второй Эпохи привлекла внимание и вызвала большой интерес у поклонников — ожидалось, что покажут становление Саурона.

На деле проект не оправдал надежд: критика в целом сдержанно положительная, а массовая аудитория не в восторге — тот же рейтинг IMDb 6.9. При этом сериал во многом впечатляет картинкой: создатели вложились в декорации и локации, показали Нуменор, Валинор и другие места, о которых до этого можно было лишь читать.

Главная беда «Колец власти» — сжатое повествование. По канону Вторая Эпоха длилась тысячи лет, а в сериале эти события сведены к нескольким неделям, из‑за чего восхождение Саурона выглядит поверхностным. Множество линий первого сезона так и не привели к значимым результатам, а привычные драматические приемы кажутся расходным материалом на фоне великой истории.

В итоге сериал растратил большой потенциал ради быстрой, пестрящей деталями картинки. Почему создатели выбрали именно такой путь — остаётся под вопросом.

Адаптировать Вторую Эпоху целиком было бы непросто в любом случае. Большинство ключевых персонажей там бессмертны, а гномы и люди — смертны. Создатели «Колец власти» сжали хронологию, чтобы Элендил и Исилдур были видны на протяжении всей истории. Это решение понятно, но оно превращает сериал в красивый трейлер саги Питера Джексона.

На мой взгляд, можно было сделать более масштабный сериал. Это сложная задача, но её можно решить. Лучше всего подошёл бы антологический или нелинейный формат. Саурон, Галадриэль и Элронд могут стать сквозными фигурами. А сезоны и эпизоды могли бы охватывать разные периоды тех самых 3441 года.

Для примера можно вспомнить первый сезон «Ведьмака». Там сюжет перескакивал на сотни лет, и только спустя несколько серий зритель понимал, что хронология не линейна. С похожей структурой «Кольца власти» могли бы уделить больше экранного времени смертным персонажам и не потерять эпичности.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
