Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»

Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»

13 сентября 2025 09:25
Кадр из фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

Так будет куда проще разобраться.

12 сентября 2025 года в кинотеатрах стартует «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — первый фильм финальной трилогии. Для тех, кто хочет подготовиться, но не имеет времени пересматривать весь сериал, есть короткий маршрут: несколько ключевых арок и эпизодов, которые помогут разобраться в сюжете и злодеях.

«Поезд Бесконечности» (2020)

Лучший вариант — полнометражный фильм, который идёт 1 час 57 минут и полностью охватывает арку. Здесь появляется Аказа, демон высшего третьего ранга, один из главных антагонистов «Бесконечной крепости». Его дуэль с Рэнгоку — важная сцена для понимания будущих событий.

Арка «Деревня кузнецов» (3 сезон, 2023)

Обязательно стоит посмотреть первую серию — в ней Музан собирает демонов высшего ранга. Здесь мы ближе знакомимся с Аказой и Домой, которые сыграют ключевую роль в финале. Полный сезон из 11 серий даст больше деталей о становлении Тандзиро.

Арка «Тренировка столпов» (4 сезон, 2024)

Короткий сезон на 8 серий, который напрямую ведёт к событиям «Бесконечной крепости». Особенно важна финальная серия — в ней столпы объединяются, чтобы сразиться с Музаном, а герои оказываются внутри легендарной крепости.

Полный просмотр для фанатов

Если время позволяет, весь сериал займёт около 26–27 часов:

  • 1 сезон (26 эпизодов) — 10 часов
  • «Поезд Бесконечности» (фильм) — 2 часа
  • Арка «Квартал развлечений» — 5 часов
  • Арка «Деревня кузнецов» — 5 часов
  • Арка «Тренировка Хашира» — 4 часа

Таким образом, чтобы войти в «Бесконечную крепость» подготовленным, достаточно трёх шагов: фильм «Поезд Бесконечности», первая серия «Деревни кузнецов» и финал «Обучения Хашира». Всё остальное — приятное дополнение для тех, кто хочет глубже вжиться в историю.

Ранее мы писали: Такое случалось лишь четыре раза в истории: подборка аниме, которые получили 100% свежести на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями Читать дальше 26 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Смотрится как аниме из 90-х, но всё не так просто: «Обычный роман в Коулуне» играет с восприятием Смотрится как аниме из 90-х, но всё не так просто: «Обычный роман в Коулуне» играет с восприятием Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше