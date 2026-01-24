Потребовалось 42 часа, чтобы пересчитать все купюры: на каких реальных событиях основан «Лакомый кусок»

Новый триллер Netflix под названием «Лакомый кусок» позиционируется как жёсткий экшен. В нём есть всё для любителей жанра: паранойя, взаимные подозрения и крупные суммы наличных.

Картина выглядит как вымышленная остросюжетная фантазия. Однако у этой безумной истории есть вполне реальный «фундамент».

Сюжет фильма «Лакомый кусок»

Следствие по делу об убийстве капитана топчется на месте уже полтора месяца. Всё увязло в бесконечных бюрократических процедурах.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в Майами отчаялись. Они решаются на отчаянный шаг. Полицейские действуют по сомнительной наводке. Она должна привести их к секретному схрону наркокартеля.

Их находка превосходит самые смелые ожидания. В одном из местных притонов они обнаруживают гигантскую сумму.

Там спрятаны миллионы долларов наличными. Эта неожиданная удача становится роковой. Большие деньги быстро разрушают доверие внутри самой команды. На героев обрушивается шквал новых вопросов, пристального внимания и реальных угроз.

Реальная основа фильма

Завязка ленты родилась из личного общения на съёмочной площадке. Режиссёр Джо Карнахан работал над блокбастером «Плохие парни навсегда». Там он и познакомился с Крисом Касиано — настоящим полицейским из Майами, выступавшим консультантом.

В неформальной беседе офицер поделился одним поразительным эпизодом из своей практики, который и лёг в основу сюжета.

Дело было в 2016-м, во время расследования деятельности наркосети. Правоохранители получили ордер на обыск в доме местного предпринимателя.

Специально натренированные ищейки, чувствующие запах банкнот, заволновались ещё на лужайке перед входом. Исследование чердака позволило открыть потайное помещение, буквально забитое наличностью.

Деньги были повсюду — в пластиковых вёдрах, спортивных сумках и обычных мешках для мусора. Общая сумма потрясла даже видавших виды оперативников: около 24 миллионов долларов.

Чтобы официально зафиксировать изъятие, двум командам офицеров пришлось поочерёдно пересчитывать каждую купюру. Это растянулось почти на двое суток.

Самым эмоциональным слоем сценария стала личная история самого Касиано. С разрешения офицера, Карнахан вплел в характер героя Мэтта Деймона глубоко личную драму. В 2021 году консультант фильма потерял своего маленького сына после долгой борьбы мальчика с раком.