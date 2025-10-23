Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Потребовал с Таноса жертву, но для чего? Уникальные силы Камня Души так и не раскрыли в «Войне бесконечности»

Потребовал с Таноса жертву, но для чего? Уникальные силы Камня Души так и не раскрыли в «Войне бесконечности»

23 октября 2025 16:40
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

И даже в «Финале» не стало понятнее.

Среди всех Камней Бесконечности именно Камень Души остаётся самым непостижимым. Он появился в «Мстителях: Война бесконечности» и сразу стал предметом споров: где он был скрыт, как действует и почему его сила так отличается от остальных.

Жертва ради власти

В отличие от Камня Времени или Камня Реальности, сила которых очевидна, Камень Души требует цену — пожертвовать тем, кого любишь. Именно поэтому Танос убивает Гамору на планете Вормир, чтобы получить артефакт. Этот момент не просто трагедия, а символ того, что Камень Души управляет не энергией, а самой сутью существования.

Что он делает на самом деле

Как объяснял режиссёр Джо Руссо в интервью Collider, Камень Души способен манипулировать самой душой — сущностью любого живого существа. Он видит подлинное «я» человека и может воздействовать на него напрямую.

Руссо привёл пример: когда Доктор Стрэндж в битве с Таносом создаёт свои копии, именно Камень Души помогает титану определить настоящего мага — на мгновение выталкивая душу Стивена из тела.

Мир Душ: измерение по ту сторону жизни

Внутри Камня находится особое пространство — Мир Душ. Это карманное измерение, где обитают души умерших или тех, кто был затронут его силой. После щелчка Таноса, уничтожившего половину живых существ, он сам оказывается в этом мире и видит маленькую Гамору, словно застывшую между жизнью и смертью.

Эта сцена показывает, что Камень Души хранит не просто энергию, а отпечатки сознаний — место, где душа продолжает существовать даже после физического конца.

Самый опасный из Камней

Камень Души — это не оружие в привычном смысле. Его сила — в контроле над тем, что делает любое существо живым. Он способен отделять тело от души, помещать сознание в другое измерение и даже управлять тем, кто уже мёртв.

Именно поэтому даже Танос, обладая им, обращается с артефактом с осторожностью — потому что это единственный Камень, который способен смотреть прямо в самую глубину его души.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Читать дальше 24 октября 2025
«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте «Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте Читать дальше 24 октября 2025
«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика «Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика Читать дальше 23 октября 2025
Танос в «Мстителях» «стер» не только половину Вселенной, но и главного врага Супермена: в новых фильмах DC он так и не появится Танос в «Мстителях» «стер» не только половину Вселенной, но и главного врага Супермена: в новых фильмах DC он так и не появится Читать дальше 23 октября 2025
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой Читать дальше 23 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
«У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война «У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война Читать дальше 23 октября 2025
После новой черной комедии с Камбербэтчем хочется обнять вторую половинку и не отпускать никогда: но во время просмотра – обхохочетесь После новой черной комедии с Камбербэтчем хочется обнять вторую половинку и не отпускать никогда: но во время просмотра – обхохочетесь Читать дальше 23 октября 2025
Шокирующий трукрайм Netflix сбросил с «трона» даже «Кейпоп-охотниц»: набирает по 6 000 000 просмотров в день и заставляет бояться соседей Шокирующий трукрайм Netflix сбросил с «трона» даже «Кейпоп-охотниц»: набирает по 6 000 000 просмотров в день и заставляет бояться соседей Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше