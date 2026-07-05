Тут не только «Безумный Макс»: фантастические фильмы, на которые потратили копейки, а заработали миллионы

Иногда для успеха фильму не нужны миллионы. В истории кинематографа есть примеры, когда скромные по бюджету фантастические картины обгоняли блокбастеры, собирая внушительную кассу и навсегда вписывая себя в золотой фонд жанра. Эти фильмы стали доказательством того, что хорошая идея, сильный сюжет и немного дерзости способны творить чудеса.

«Сканеры» (1981)

Фильм Дэвида Кроненберга «Сканеры» вышел на экраны в начале 80-х и моментально удивил зрителей. При бюджете всего 4 миллиона долларов режиссёр сумел создать напряжённую историю о людях с телепатическими способностями, способных буквально взрывать головы.

«Сканеры» не только стали вторыми по кассовым сборам месяца, уступив лишь фильму со Сильвестром Сталлоне, но и закрепили за Кроненбергом репутацию мастера телесного ужаса. Собрав в прокате 14 миллионов, фильм стал эталоном того, как небольшое финансирование можно превратить в визуальный шок.

«Брат с другой планеты» (1984)

В эпоху зрелищных фантастических боевиков 80-х картина Джона Сэйлза стала настоящим глотком свежего воздуха. Главный герой, инопланетянин, похожий на чернокожего мужчину, попадает в Нью-Йорк и начинает новую жизнь, скрываясь от преследователей.

Бюджет фильма составил всего 350 тысяч долларов, но при этом он собрал более 3 миллионов, став десятикратным хитом. Это простая, но глубокая притча о расе, одиночестве и человечности, завуалированная под научную фантастику.

«Монстры» (2010)

Гарет Эдвардс снял этот фильм буквально на коленке: домашнее оборудование, бюджет менее 500 тысяч долларов, и... невероятный результат. История о журналисте и девушке, пробирающихся через зону заражения, населённую огромными щупальцами, стала сенсацией.

Эффекты, атмосфера и напряжение превзошли ожидания. «Монстры» собрали более 5 миллионов долларов, а сам Эдвардс вскоре был приглашён в Голливуд — снимать новую «Годзиллу».

«Безумный Макс» (1979)

Австралийская классика Джорджа Миллера начиналась скромно: бюджет в 200 тысяч долларов, безвестный Мел Гибсон в главной роли и пустынные просторы родной страны. Но фильм стал сенсацией.

Его мир постапокалипсиса, гонок и отчаянных героев оказался на удивление убедительным. «Безумный Макс» собрал почти 100 миллионов долларов по всему миру, породил продолжения и навсегда вошёл в историю.

«Куб» (1997)

Режиссёр Винченцо Натали в 90-х снял минималистичный, но до предела напряжённый фильм про группу незнакомцев, попавших в смертельный лабиринт. Бюджет — 250 тысяч долларов. При этом зрелищность, оригинальность идеи и психологическая глубина сделали «Куб» культовым.

Он собрал около 9 миллионов долларов, стал вдохновением для других лент жанра хоррора и научной фантастики, и до сих пор вызывает споры и анализы.

Эти фильмы доказывают: дело не в деньгах, а в воображении. При скромном бюджете можно создать вселенную, которая зацепит зрителя, вызовет мурашки или оставит под впечатлением на годы. Главное — история и взгляд режиссёра, который умеет мечтать масштабно, даже если снимать приходится на камеру за 15 тысяч долларов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Джеки Чан выбрал худший фильм из франшизы «Час пик».