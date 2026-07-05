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Тут не только «Безумный Макс»: фантастические фильмы, на которые потратили копейки, а заработали миллионы

5 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Сканеры» (1981), «Монстры» (2010), «Куб» (1997)

Наверное, это мечта любого режиссера.

Иногда для успеха фильму не нужны миллионы. В истории кинематографа есть примеры, когда скромные по бюджету фантастические картины обгоняли блокбастеры, собирая внушительную кассу и навсегда вписывая себя в золотой фонд жанра. Эти фильмы стали доказательством того, что хорошая идея, сильный сюжет и немного дерзости способны творить чудеса.

«Сканеры» (1981)

Фильм Дэвида Кроненберга «Сканеры» вышел на экраны в начале 80-х и моментально удивил зрителей. При бюджете всего 4 миллиона долларов режиссёр сумел создать напряжённую историю о людях с телепатическими способностями, способных буквально взрывать головы.

«Сканеры» не только стали вторыми по кассовым сборам месяца, уступив лишь фильму со Сильвестром Сталлоне, но и закрепили за Кроненбергом репутацию мастера телесного ужаса. Собрав в прокате 14 миллионов, фильм стал эталоном того, как небольшое финансирование можно превратить в визуальный шок.

«Брат с другой планеты» (1984)

В эпоху зрелищных фантастических боевиков 80-х картина Джона Сэйлза стала настоящим глотком свежего воздуха. Главный герой, инопланетянин, похожий на чернокожего мужчину, попадает в Нью-Йорк и начинает новую жизнь, скрываясь от преследователей.

Бюджет фильма составил всего 350 тысяч долларов, но при этом он собрал более 3 миллионов, став десятикратным хитом. Это простая, но глубокая притча о расе, одиночестве и человечности, завуалированная под научную фантастику.

«Монстры» (2010)

Гарет Эдвардс снял этот фильм буквально на коленке: домашнее оборудование, бюджет менее 500 тысяч долларов, и... невероятный результат. История о журналисте и девушке, пробирающихся через зону заражения, населённую огромными щупальцами, стала сенсацией.

Эффекты, атмосфера и напряжение превзошли ожидания. «Монстры» собрали более 5 миллионов долларов, а сам Эдвардс вскоре был приглашён в Голливуд — снимать новую «Годзиллу».

«Безумный Макс» (1979)

Австралийская классика Джорджа Миллера начиналась скромно: бюджет в 200 тысяч долларов, безвестный Мел Гибсон в главной роли и пустынные просторы родной страны. Но фильм стал сенсацией.

Его мир постапокалипсиса, гонок и отчаянных героев оказался на удивление убедительным. «Безумный Макс» собрал почти 100 миллионов долларов по всему миру, породил продолжения и навсегда вошёл в историю.

«Куб» (1997)

Режиссёр Винченцо Натали в 90-х снял минималистичный, но до предела напряжённый фильм про группу незнакомцев, попавших в смертельный лабиринт. Бюджет — 250 тысяч долларов. При этом зрелищность, оригинальность идеи и психологическая глубина сделали «Куб» культовым.

Он собрал около 9 миллионов долларов, стал вдохновением для других лент жанра хоррора и научной фантастики, и до сих пор вызывает споры и анализы.

Эти фильмы доказывают: дело не в деньгах, а в воображении. При скромном бюджете можно создать вселенную, которая зацепит зрителя, вызовет мурашки или оставит под впечатлением на годы. Главное — история и взгляд режиссёра, который умеет мечтать масштабно, даже если снимать приходится на камеру за 15 тысяч долларов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Джеки Чан выбрал худший фильм из франшизы «Час пик».

Фото: Кадр из фильма «Сканеры» (1981), «Монстры» (2010), «Куб» (1997)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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