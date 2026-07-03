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Киноафиша Статьи «Постучись в мою дверь» даже рядом не стоял: нашла идеальный летний турецкий сериал — и он в топе на ИВИ прямо сейчас

«Постучись в мою дверь» даже рядом не стоял: нашла идеальный летний турецкий сериал — и он в топе на ИВИ прямо сейчас

3 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Тропики»

Один из лучших проектов турдизи, что я видела за последнее время.

Турецкие «летники» — практически отдельный жанр сериалов. Эти проекты легкие, незамысловатые, про любовь, море и отдых. Но часто их сюжеты очень похожи и не несут никакой смысловой нагрузки.

Но недавно я открыла для себя сериал, который сейчас в топе онлайн-кинотеатра ИВИ. И знаете — это один из лучших турецких проектов за последнее время. Речь идет о сериале «Тропики».

Сюжет сериала «Тропики»

На первый взгляд, это банальный проект про любовь. В центре сюжета — Гидже, которая вместе с семьей переехала из Стамбула в небольшой курортный городок возле моря. Там она знакомится с парнем, и между ними возникают чувства, которые невозможно игнорировать.

Банально? Да! Но только если читать описание. А на деле это сложная и серьезная история о семьях, которые воспитывают детей с аутизмом, о матерях и отцах, которые сталкиваются с таким заболеванием, о сестрах и братьях, которые живут с особенными родственниками.

О семьях, которые больше никогда не смогут жить как прежде, и о людях, которые видят этот мир не так, как другие. Здесь затрагивается множество остросоциальных тем, поднимается масса вопросов и раскрываются разные стороны РАС.

Почему я в восторге?

Кадр из сериала «Тропики»

Мне кажется, только турки умеют снимать такие истории легко и непринужденно. Сериал умело сочетает историю любви, летний вайб и серьезные темы. Атмосфера просто потрясающая, а пейзажи — это нечто!

При этом я прониклась сюжетом и даже много раз прослезилась. А еще гораздо больше узнала о детях с диагнозом РАС, о том, как с ними общаться и как им помочь в сложной ситуации.

Пока проект выходит на ИВИ в хорошей озвучке, но не все серии загружены. И я от всей души советую вам обратить внимание на «Тропики», и насладиться этим качественным летником, рядом с которым нашумевший «Постучись в мою дверь» и рядом не стоял.

Фото: Кадр из сериала «Тропики»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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