«Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон

Франшизе «Шрэк» уже больше двух десятилетий: первый мультфильм вышел в 2001 году и быстро стал хитом. Но для русскоязычных зрителей образ зеленого огра давно неотделим от голоса Алексея Колгана. При этом его появление в проекте было вовсе не гарантировано.

Во время работы над дубляжом кандидатуру актера сначала не одобрили зарубежные кураторы. Ситуацию изменила режиссер дубляжа Ярослава Турылева, курировавшая все части франшизы.

Именно она настояла на своем выборе. Колган позже вспоминал, как услышал в коридоре «Мосфильма» ее эмоциональную фразу: «Колган! Я из-за вас поставила раком весь Голливуд». По сути, речь шла об ультиматуме: либо этот голос, либо дубляж не состоится.

В итоге решение утвердили — и, как показало время, не зря. Зрители до сих пор называют этот дубляж образцовым. В комментариях нередко пишут, что «русскоязычный голос Шрэка в сотни раз гармоничнее сочетается с образом персонажа, чем англоязычный».

Многие признаются: «Сложно представить, что голос этого героя звучал бы иначе». А кто-то формулирует еще точнее: «Восхитительная и любимая озвучка, артистичная и живая», пишет портал daily.afisha.ru.

Редкий случай, когда локальная версия стала для аудитории почти эталоном. Для целого поколения Шрэк говорит именно так — и иначе уже не воспринимается.