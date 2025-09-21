Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поставили на паузу «Москву слезам не верит» и нашли много интересного в комнате Гоши: книга яхтсмена там вообще зачем?

Поставили на паузу «Москву слезам не верит» и нашли много интересного в комнате Гоши: книга яхтсмена там вообще зачем?

21 сентября 2025 08:27
«Москва слезам не верит»

Жтлье возлюбленного Катерины в легендарном фильме раскрывает героя не меньше, чем его поступки.

«Москва слезам не верит» (1979) — фильм, который миллионы зрителей знают почти наизусть.

Но если поставить картину на паузу и внимательно рассмотреть детали, особенно комнату Гоши, то можно обнаружить немало любопытного.

Бардак с претензией на философию

Гоша живёт в проходной комнате коммунальной квартиры. Первое, что бросается в глаза, — хаос. Газета вместо занавесок, стопки книг прямо на полу, пустая тумбочка и минимум мебели.

Вроде бы человек с «золотыми руками», но занавески и кровать не удосужился купить. Создаётся впечатление, что хозяин здесь больше пьёт и рассуждает, чем обустраивает быт.

Библиотека на все вкусы

Среди множеств книг обнаруживаются самые невероятные издания: от сборника Грина и учебника немецкого языка до трудов Ленина и «Учебника высшей математики».

Поставили на паузу «Москву слезам не верит» и нашли много интересного в комнате Гоши: книга яхтсмена там вообще зачем?

Но самым неожиданным находкой становится книга польского яхтсмена Анджея Урбанчика «В одиночку через океан».

Зачем она Гоше — вопрос отдельный. Возможно, как трофей из списанной библиотеки. Но некторые фанаты полагают, что слесарь сознательно косит под интеллектуала, коллекционируя тома «для вида».

Поставили на паузу «Москву слезам не верит» и нашли много интересного в комнате Гоши: книга яхтсмена там вообще зачем?

Телефон, гитара и Шагал

В комнате висит старый чёрный телефон с трубкой времён Сталина — скорее всего, общий на всю квартиру, но с отдельной линией у Гоши.

В углу стоит простенькая гитара, а на стене — репродукция картины Марка Шагала «Я и деревня». Это не банальный Шишкин или Репин, а выбор с претензией: герой явно хочет казаться «не таким, как все».

Пишущая машинка и пустота вокруг

На подоконнике — электрическая печатная машинка, атрибут скорее писателя или интеллигента. Но рядом с ней — только колонки без аппаратуры.

И в целом в комнате минимум мебели: стол, несколько стульев, табурет. Ни шкафа, ни кровати. Выглядит так, будто он только что переехал и не торопится устраиваться, предпочитая компенсировать бытовую пустоту разговорами о жизни.

Комната Гоши — это визуальный портрет его самого. Нарочитая небрежность, попытка казаться человеком с широкими интересами, но на деле — бардак, пишет автор дзен-канала Кинодом.

Также прочитайте: Этот советский боевик критики оценили выше «Пиратов ХХ века»: не зря собрал 43 миллиона зрителей

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных «Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных Читать дальше 26 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Читать дальше 28 сентября 2025
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Читать дальше 28 сентября 2025
Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Читать дальше 28 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше