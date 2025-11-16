Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо

Новый «Франкенштейн» от Гильермо дель Торо сначала ненадолго, ограниченным прокатом, вышел в кино, а затем появился на Netflix. Картина сразу завоевала признание — критики поставили ей 85%, а зрители и вовсе 94%.

Главных героев сыграли Джейкоб Элорди и Оскар Айзек. Интересно, что Айзеку ради роли Виктора Франкенштейна пришлось отказаться от участия в других проектах.

Сюжет «Франкенштейна»

Виктор Франкенштейн, гениальный ученый, совершает невероятный прорыв. Ему удается победить саму смерть, вернув к жизни бездыханное тело.

Однако научный триумф быстро оборачивается кошмаром. Вмешательство в природный порядок ведет к чудовищным последствиям.

Созданное им существо выходит из-под контроля и начинает преследовать своего создателя. Теперь сам Франкенштейн становится мишенью для порожденного им монстра.

Роли Оскара Айзека

Оскару Айзеку пришлось сделать непростой выбор ради роли в «Франкенштейне». Он отказался от главных ролей в двух перспективных проектах — «Бегемот!» и «Таракан». Создателям этих картин пришлось срочно искать замену.

В фантастическом «Бегемоте!» режиссера Тони Гилроя теперь снимется Педро Паскаль. Актер уже приступил к подготовке. А в «Таракане», экранизации известного романа, партнером Ченнинга Татума и Зази Битц станет Тэрон Эджертон.

Сам Айзек объяснил свое решение особой важностью роли Виктора Франкенштейна. Его с режиссером Гильермо дель Торо объединило не только латиноамериканское происхождение, но и общее понимание отцовских фигур в их культуре. Именно этот творческий союз помог создать многогранный и глубокий образ ученого.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем «Франкенштейн» дель Торо отличается от оригинала Шелли.