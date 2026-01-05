Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана

Он до сих пор жалеет об этом.

«Начало» Кристофера Нолана стало блокбастером с кассой в 900 миллионов долларов и четырьмя «Оскарами», закрепив статус Леонардо ДиКаприо как мастера сложных ролей. Однако изначально эту роль предлагали совершенно другому актеру.

Уилл Смит был главным кандидатом на место Кобба, но неожиданно отказал Нолану.

Уилл Смит и «Начало»

Сначала Нолан рассматривал на главную роль Брэда Питта, но из-за плотного графика актера предложение перешло к Уиллу Смиту. Тот, однако, не смог разгадать замысел режиссера и вежливо отказался.

Теперь Смит с сожалением вспоминает это решение.

«Сложность концепции фильма об альтернативных реальностях тогда меня отпугнула. Такие картины очень непросто объяснить. Но я очень жалею, что сказал тогда нет», — разоткровенничался актер.

Уилл Смит и «Матрица»

Уилл Смит признаётся, что его карьера могла сложиться иначе. Ему предлагали и роль Нео в «Матрице», но во время встречи создатели сестёр Вачовски слишком увлеклись рассказом о технических деталях съемок вроде поворотов камеры на 360 градусов, а не сюжетом.

Вместо фильма он в итоге согласился на провальный «Дикий, дикий Запад».

Позже он отказался и от главной роли в «Джанго освобождённом» — Тарантино специально писал сценарий для него. По слухам, Смита не устроили уровень насилия и недостаточно яркая проработка персонажа.

