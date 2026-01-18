Меню
Киноафиша Статьи Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также

18 января 2026 08:56
Кадр из сериала «Из многих»

Эти проекты объединяет схожая тематика.

Научно-фантастический сериал «Из многих» затянул зрителей своей мрачной и загадочной атмосферой. Земля оказалась захвачена необъяснимой угрозой — то ли страшным вирусом, то ли пришельцами. Большинство людей теряют свою личность и становятся частью единого коллективного разума.

Однако главная героиня Кэрол отказывается сдаваться. Она не хочет мириться с таким будущим и мечтает найти способ спасти человечество от этой странной «заразы».

Конечно, «Из многих» — не первое шоу, исследующее тему потери индивидуальности. Существуют и другие сериалы с похожей тревожной атмосферой и сюжетами о трансформации людей.

«Оставленные»

Самой близкой по атмосфере работой можно назвать сериал «Оставленные». Его сюжет начинается с загадочного события: два процента населения Земли бесследно исчезают в один миг. Эта трагедия порождает новые религиозные течения. Люди начинают верить, что исчезновение было актом высших сил.

Одна из таких сект — «Повинные». Её возглавляет харизматичный лидер по имени Святой Уэйн. В неё уходят жена и сын главного героя, полицейского Кевина.

Весь сериал строится на нарастающем конфликте между членами культа и остальными жителями их маленького городка. В следующих сезонах история раскрывается с точки зрения других персонажей, показывая, как трагедия изменила судьбы каждого.

Кадр из сериала «Оставленные»

«4400»

Разговор о таинственных исчезновениях будет неполным без сериала «4400». Цифра в названии — это количество людей, которые однажды просто пропали. Их похищали инопланетяне на протяжении пятидесяти лет.

И вот все 4400 человек внезапно и одновременно возвращаются на Землю. Их находят в Сиэтле. Самое удивительное, что за всё время отсутствия они совершенно не изменились и не постарели. Но теперь у некоторых из них проявились необычные способности, вроде телекинеза или ясновидения.

Чтобы разобраться в этой аномалии, создаётся специальное подразделение — Национальное командование оценки угроз. Агентам предстоит выяснить, кто стоял за похищениями и какую цель преследовали пришельцы, выбирая совершенно обычных, ничем не примечательных людей.

Кадр из сериала «4400»

«Разделение»

Корпорация Lumon Industries внедрила радикальную технологию. Для работы над сверхсекретными проектами сотрудникам «разделяют» сознание. Их личность буквально расщепляют на две независимые части: «рабочую» и «внешнюю».

Вне работы человек не помнит ничего из того, что делал в офисе. А его «рабочее я» не знает ничего о его личной жизни. Это считается гарантией абсолютной секретности.

Главный герой, Марк, согласился на эту процедуру, чтобы скрыться от боли. В реальной жизни он не может справиться с потерей жены. А на работе он должен быть собранным руководителем отдела.

Но постепенно его начинают мучить сомнения. Зачем компании нужна такая безумная секретность? Что на самом деле происходит в Lumon Industries?

Кадр из сериала «Разделение»

«Возвращение домой»

Задолго до «Разделения» вышел сериал с похожей идеей — «Возвращение домой». Его героиня, Хайди Бергман, работает в частной социальной службе. Она помогает ветеранам боевых действий справиться с травмой и вернуться к мирной жизни.

В какой-то момент Хайди увольняется и начинает работать простой официанткой. Однако она с ужасом понимает, что практически ничего не помнит о своей прошлой работе. Воспоминания словно стёрты.

Постепенно становится ясно, что в той самой социальной службе творилось что-то неладное. Либо с Хайди произошло нечто такое, что её психика решила забыть, либо её память стёрли намеренно. Она полна решимости раскрыть тайну и выяснить, что же с ней на самом деле случилось.

Кадр из сериала «Возвращение домой»

«Люди»

Создавая «Из многих», Винс Гиллиган размышлял о будущем искусственного интеллекта. Он представлял себе «слуг» с идеальным набором качеств: вежливых, безопасных и абсолютно послушных. Похожий мир показан в британском сериале «Люди».

В его вселенной существуют синтетики — идеальные андроиды-слуги. Они созданы, чтобы помогать людям и не причинять им вреда. Однако этот порядок рушится, когда всплывает страшная тайна. Оказывается, один учёный проводил запретные эксперименты.

Он пытался наделить андроидов настоящими эмоциями и чувствами, чтобы воссоздать свою погибшую семью. Один из таких «пробуждённых» синтетиков, Ниска, попадает к жестокому клиенту. Тот быстро понимает, что девушка сильно отличается от остальных.

Кадр из сериала «Люди»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериалов «Из многих», «Оставленные», «4400», «Разделение», «Возвращение домой», «Люди»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
