«Посмотрела за один день»: почему «Территория» Первого канала — самый недооцененный российский ответ «Настоящему детективу»

Там и парочка друзей детективов, и мрачная атмосфера, и убийства.

Он будто сделан под один единственный вопрос: может ли в России появиться свой «Настоящий детектив»? Тот самый — вязкий, мрачный, с героями, которые идут не по дороге, а по собственной трещине.

Сериал «Территория», снятый ещё в 2016–2017 годах, показанный по Первому каналу, неожиданно даёт ответ. Положительный.

Там, где туман гуще закона

В тихом провинциальном городке начинают находить тела — экспедитора, полицейского, рецидивиста. Следы такие, что поневоле вспоминаешь первые серии культового детектива: ритуальные элементы, хаос, который кажется продуманным.

В город направляют Савву — мрачного, замкнутого и явно пережившего в жизни больше, чем хотел бы признать. Его напарник Андрей — полный антипод: дерзкий, независимый, с вечными семечками и взглядом «я тебя не боюсь».

«Сериал очень добротный, выделяется в лучшую сторону на фоне других аналогичных сериалов! Пирогов — хорош, сыграл неплохо. Черневич в роли Бусыгина — гениален!», «В целом,понравился сериал. Не затянуто, динамично, держит до самой последней серии в напряжении. Посмотрела за один день. Я люблю детективы, триллеры.На мой взгляд очень качественный продукт получился. Мелкие недочеты не в счет — ничего идеального не бывает», — пишут в Сети зрители.

И вот они — две противоположности, две линии, которые вынуждены идти рядом. Совпадение с американским дуэтом? Скорее намеренная отсылка.

Тени под лампочкой

Стиль — тот же: провинция на грани распада, дома, где окна будто смотрят исподлобья, и улицы, где каждый прохожий что-то скрывает. Власть здесь — антураж, а не система: начальник отдела без формы, кабинеты в полумраке, разговоры шёпотом. Расследование для Саввы — фон. Настоящее дело — корни местной коррупции, спрятанные в земле поглубже любых улик.

Два волка против попытки сделать вид, что всё нормально

Пара Саввы и Андрея работает так, как будто их никто не контролирует: жёсткие допросы, рискованные операции, шаги на грани закона. Чем дальше — тем сильнее ощущение, что это именно российская версия культового дуэта: один действует головой, второй — инстинктом, оба — под гнетом прошлого, о котором никто не говорит.

Да, бюджет меньше, актёры не такие звёздные, но атмосфера — в точку. Та же липкая тревога. Это не сериал, который смотрят на фоне. Его смотрят, потому что внутри есть честная попытка сделать «тот самый» детектив — только без копирования, со своим русским мраком и своей провинциальной правдой.

