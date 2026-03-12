Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие

12 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

На портале «Отзовик» киноленту рекомендуют 89% посмотревших. 

Иногда знакомую историю показывают с неожиданной стороны. Именно так произошло с сериалом «Молодой Шерлок» (2026). Проект рассказывает о юности легендарного сыщика задолго до встреч с доктором Ватсоном. Все 8 серий первого сезона уже вышли, и зрители активно обсуждают новую версию знаменитого героя.

О чем сериал

Сюжет переносит зрителей в Оксфорд. Девятнадцатилетний Шерлок Холмс приезжает учиться в университет, но почти сразу оказывается втянут в расследование загадочного убийства в лаборатории. Юный сыщик начинает собственное расследование и постепенно сталкивается с куда более опасной историей.

Сериал основан на цикле романов британского писателя Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Режиссером проекта выступил Гай Ричи. Главную роль исполнил Хиро Файнс Тиффин, известный по фильму «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Также в сериале снялись Колин Ферт, Джозеф Файнс и Макс Айронс.

Что говорят зрители на портале «Отзовик»

  • «Сериал состоит из 8 серий, каждая примерно на 42–45 минут. Картинка каждой серии выдержана с определенной точностью достоверности, да и просто красивая. Сюжет разворачивается от малого к большему».
  • «Сериал посмотрела за один день. Длится он чуть более шести часов. Сюжет далеко не классическая история и не удивительно, ведь это Гай Ричи».
  • «Хороший сериал, что-то новенькое, необычное и интересное. Обожаю Шерлока в любом времени. Очень жду второй сезон».

Пока продолжение официально не анонсировано, но интерес зрителей к истории молодого Холмса показывает, что у проекта есть хорошие шансы на второй сезон.

Фото: Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мориарти — лучший друг Холмса? Почему в сериале 2026 года «Молодой Шерлок» Гай Ричи решил всё перевернуть с ног на голову Мориарти — лучший друг Холмса? Почему в сериале 2026 года «Молодой Шерлок» Гай Ричи решил всё перевернуть с ног на голову Читать дальше 9 марта 2026
100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix 100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix Читать дальше 13 марта 2026
Я думала, что Брагин супер следователь, но нашлись и получше: 3 сильных детектива из Испании, Британии и Кореи с высокими рейтингами Я думала, что Брагин супер следователь, но нашлись и получше: 3 сильных детектива из Испании, Британии и Кореи с высокими рейтингами Читать дальше 12 марта 2026
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом Читать дальше 11 марта 2026
Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года Читать дальше 11 марта 2026
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны «Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны Читать дальше 11 марта 2026
Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети Читать дальше 11 марта 2026
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix Читать дальше 10 марта 2026
Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха Читать дальше 10 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше