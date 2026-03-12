«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие

Иногда знакомую историю показывают с неожиданной стороны. Именно так произошло с сериалом «Молодой Шерлок» (2026). Проект рассказывает о юности легендарного сыщика задолго до встреч с доктором Ватсоном. Все 8 серий первого сезона уже вышли, и зрители активно обсуждают новую версию знаменитого героя.

О чем сериал

Сюжет переносит зрителей в Оксфорд. Девятнадцатилетний Шерлок Холмс приезжает учиться в университет, но почти сразу оказывается втянут в расследование загадочного убийства в лаборатории. Юный сыщик начинает собственное расследование и постепенно сталкивается с куда более опасной историей.

Сериал основан на цикле романов британского писателя Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Режиссером проекта выступил Гай Ричи. Главную роль исполнил Хиро Файнс Тиффин, известный по фильму «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Также в сериале снялись Колин Ферт, Джозеф Файнс и Макс Айронс.

Что говорят зрители на портале «Отзовик»

«Сериал состоит из 8 серий, каждая примерно на 42–45 минут. Картинка каждой серии выдержана с определенной точностью достоверности, да и просто красивая. Сюжет разворачивается от малого к большему».

«Сериал посмотрела за один день. Длится он чуть более шести часов. Сюжет далеко не классическая история и не удивительно, ведь это Гай Ричи».

«Хороший сериал, что-то новенькое, необычное и интересное. Обожаю Шерлока в любом времени. Очень жду второй сезон».

Пока продолжение официально не анонсировано, но интерес зрителей к истории молодого Холмса показывает, что у проекта есть хорошие шансы на второй сезон.