«Посмотрела за один день»: 25 млн зрителей оценили на Prime Video этот триллер — сериал назвали «братом» «Белого лотоса»

8 февраля 2026 17:09
Кадр из сериала «Девушка моего сына»

Проект стал хитом второй половины 2025 года.

Психологический триллер «Девушка моего сына» собрал свыше 25 миллионов зрителей по всему миру и стал самым просматриваемым проектом Prime Video в Великобритании. Цифры впечатляют, но интереснее другое — сериал обсуждают не только из-за статистики, а из-за того самого ощущения тревоги, которое не отпускает до финала.

Сюжет сериала «Девушка моего сына»

В центре сюжета — успешная Лора, чья жизнь кажется идеально выстроенной. Всё меняется в тот момент, когда сын приводит домой новую девушку, Черри. Вежливая, красивая, почти безупречная — и именно поэтому вызывающая подозрения. Чем сильнее Лора пытается защитить сына, тем быстрее начинает рушиться её собственный мир.

Игра на полутонах

Главные роли исполнили Робин Райт и Оливия Кук, и именно их актёрский дуэт держит напряжение на протяжении всех шести серий. Без громких истерик — только взгляды, паузы и ощущение скрытой угрозы.

Перед зрителем разворачивается не просто конфликт двух женщин, а столкновение контроля и хитрости. До последнего эпизода невозможно понять, кто здесь жертва, а кто ведёт опасную игру.

Почему сериал обсуждают

Критики Rotten Tomatoes поставили проекту 86%, отметив плотный сюжет без лишних линий. Я сама посмотрела сериал всего за один вечер, не в силах оторваться от экрана.

Если вам нравятся психологические драмы с постепенно нарастающим напряжением, этот сериал легко может вас увлечь — и оставить после себя желание обсудить увиденное.

Фото: Кадр из сериала «Девушка моего сына»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
