После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий

7 апреля 2026 22:00
Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Рассказываю, чего ждать от новых серий. 

Недавно завершился показ «Первого отдела», теперь мы в ожидании шестого сезона. Но скоро появится и шестой сезон сериала «Убийства в одном здании».

Проект продолжает радовать зрителей стримингового сервиса Hulu. Если вы еще не погрузились в этот мир комедийного детектива, то рассказываю, почему стоит это сделать.

Идеальный актерский состав

В центре сюжета обычно всегда должны быть обаятельные герои. И здесь конечно нет Ивана Колесникова, но вся троица главных героев не менее обаятельна, чем российский следователь.

Итак, перед нами трое любителей тру-крайма: Мэйбл, Оливер и Чарльз-Хейден, которых великолепно сыграли Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин. Это сочетание опыта и молодости создает уникальную динамику между персонажами.

Казалось бы, их ничего не может объединить, но любовь к детективам сделала свое дело. На протяжении каждого сезона крепнет их дружба, несмотря на различия.

Эволюция персонажей

С каждым новым сезоном герои сталкиваются с новыми вызовами. В первом сезоне они только знакомятся и начинают совместное расследование, затем становятся популярными и начинают делать свой подкаст, который привлекает фанатов. Затем каждое следующее преступление привносит свои коррективы в жизни героев. Параллельно развивается и их личная жизнь. Кто-то даже успеет сыграть свадьбу.

Дом как отдельный персонаж

Практически все преступления совершаются в многоквартирном доме Аркония, где живут главные герои. В итоге дом не только сближает главных героев, но и становится источником множества загадок и подсказок. Каждый новый сезон раскрывает новые уголки этого здания, включая чердаки и скрытые коридоры. А это могу сказать добавляет интриги и заставляет быть внимательными ко всем деталям.

Легкое отношение к жанру

Тру-крайм как жанр часто ассоциируется с мрачными и жестокими историями. Однако «Убийства в одном здании» предлагают совершенно другой подход.

Сериал наполнен иронией и легким юмором, что позволяет зрителям отнестись к происходящему с улыбкой. Авторы остроумно подшучивают над фанатами тру-крайм подкастов и расследователями-самоучками, создавая веселую атмосферу, несмотря на наличие криминальных сюжетов.

Ну и плюсом стоит отметить отсутствие затянутости. Все эпизоды длятся буквально по 30 минут.

На мой взгляд, этот сериал идеально подходит для вечернего просмотра. Легкая подача и юмор в сочетании с увлекательными детективными историями делают «Убийства в одном здании» отличным выбором для нескольких вечеров запойного просмотра.

Фото: Кадр из сериала «Убийства в одном здании»
Камилла Булгакова
