Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать

26 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «Первый отдел»

Интересно, к чему все это приведет? 

Большая половина серий нового сезона «Первого отдела» уже вышла на экраны. А значит у зрителей появилась возможность сформировать свое мнение о сюжетных поворотах и характерах героев.

И пока отзывы очень дискуссионные. То, какими стали некоторые герои, категорически не нравятся фанатам сериала.

К примеру, Михаил Шибанов вызывает удивление тем, как обращается с деньгами.

«Неужели он так мало зарабатывает, что за него все время должен друг платить? Вроде ест одну шаурму, одет примерно одинаково, кепка эта постоянная, женщин по кафе не водит, драгоценности им не покупает. А куда-то деньги девает», — пишет автор Дзен-канала «Пенсионерка со стажем».

Кадр из сериала «Первый отдел»

Много хейта вызвал и сын Брагиных — и не только тем, что исполнитель роли внешне не тянет на наследника пары.

«У сына очень неадекватное поведение: очень удивило настойчивое желание купить 2 бутылки водки, будто он не дембель отмечает, а выход из рехаба. И ведь семья Брагиных не маргиналы, но какое-то социальное падение вызывает удивление», — добавляют комментаторы.

Пока у зрителей все надежды на финал сезона и неожиданные твисты в конце. Но если и они не оправдаются, то пятый сезон «Первого отдела» в народе точно признают худшим.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
