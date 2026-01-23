Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала?

Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала?

23 января 2026 19:06
Кадр из сериала «ПОНИ»

Многие зрители это время еще застали.

В январе платформа Peacock выпустила весь сезон нового шпионского триллера «ПОНИ» разом — все восемь серий. Проект создала та же команда, что работала над комедийным боевиком «Шпион, который меня кинул».

Несмотря на название, к лошадям сериал не имеет никакого отношения. Зато его сюжет самым прямым образом связан с миром шпионажа, агентов и секретных операций, обещая смесь детектива, драмы и чёрного юмора.

Какой год в сериале «ПОНИ»

Действие сериала переносит зрителей в вымышленную Москву 1977 года. Именно там знакомятся две американки, Твайла и Беа, которые живут в СССР из-за дипломатической работы своих мужей. На самом деле их супруги — не просто сотрудники посольства, а тайные агенты ЦРУ.

В канун Рождества оба мужчины трагически умирают. После похорон потрясённые вдовы возвращаются в США, но вскоре приходят к неожиданному решению.

Они предлагают свои услуги ЦРУ: хотят стать шпионками, чтобы добывать ценные сведения для страны и, что важнее для них, выяснить подлинные обстоятельства гибели супругов. Руководство разведки соглашается на этот дерзкий план.

Кадр из сериала «ПОНИ»

Смысл названия сериала

Секрет названия раскрывается уже в первой серии. Аббревиатура PONI расшифровывается как «Persons Of No Interest» — «лица, не представляющие интереса».

Именно так спецслужбы изначально классифицируют двух главных героинь. Но вся дальнейшая история, конечно, будет посвящена тому, чтобы доказать, насколько ошибочна эта оценка.

В отзывах на проект российские зрители часто отмечают обилие голливудских стереотипов о СССР и сюжетных нестыковок. Особым пунктом критики стал акцент одной из героинь.

Исполнительница роли Беа, Эмилия Кларк (известная по образу Дейенерис в «Игре престолов»), говорит по-русски с явным англоязычным произношением, что для отечественного зрителя звучит неестественно. При этом по сюжету её персонаж должен легко вживаться в образ советской женщины и обманывать бдительных сотрудников КГБ, что многим кажется невероятным.

Фото: Кадры из сериала «ПОНИ»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Читать дальше 21 января 2026
Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Читать дальше 21 января 2026
За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить Читать дальше 21 января 2026
Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Читать дальше 24 января 2026
Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Читать дальше 24 января 2026
Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Читать дальше 24 января 2026
«Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники «Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники Читать дальше 24 января 2026
На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» Читать дальше 24 января 2026
Так вот кто на самом деле был в машине в той сцене 18+ в «Титанике»: отпечаток руки на стекле вообще принадлежал не Роуз Так вот кто на самом деле был в машине в той сцене 18+ в «Титанике»: отпечаток руки на стекле вообще принадлежал не Роуз Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше