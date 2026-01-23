Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала?

Многие зрители это время еще застали.

В январе платформа Peacock выпустила весь сезон нового шпионского триллера «ПОНИ» разом — все восемь серий. Проект создала та же команда, что работала над комедийным боевиком «Шпион, который меня кинул».

Несмотря на название, к лошадям сериал не имеет никакого отношения. Зато его сюжет самым прямым образом связан с миром шпионажа, агентов и секретных операций, обещая смесь детектива, драмы и чёрного юмора.

Какой год в сериале «ПОНИ»

Действие сериала переносит зрителей в вымышленную Москву 1977 года. Именно там знакомятся две американки, Твайла и Беа, которые живут в СССР из-за дипломатической работы своих мужей. На самом деле их супруги — не просто сотрудники посольства, а тайные агенты ЦРУ.

В канун Рождества оба мужчины трагически умирают. После похорон потрясённые вдовы возвращаются в США, но вскоре приходят к неожиданному решению.

Они предлагают свои услуги ЦРУ: хотят стать шпионками, чтобы добывать ценные сведения для страны и, что важнее для них, выяснить подлинные обстоятельства гибели супругов. Руководство разведки соглашается на этот дерзкий план.

Смысл названия сериала

Секрет названия раскрывается уже в первой серии. Аббревиатура PONI расшифровывается как «Persons Of No Interest» — «лица, не представляющие интереса».

Именно так спецслужбы изначально классифицируют двух главных героинь. Но вся дальнейшая история, конечно, будет посвящена тому, чтобы доказать, насколько ошибочна эта оценка.

В отзывах на проект российские зрители часто отмечают обилие голливудских стереотипов о СССР и сюжетных нестыковок. Особым пунктом критики стал акцент одной из героинь.

Исполнительница роли Беа, Эмилия Кларк (известная по образу Дейенерис в «Игре престолов»), говорит по-русски с явным англоязычным произношением, что для отечественного зрителя звучит неестественно. При этом по сюжету её персонаж должен легко вживаться в образ советской женщины и обманывать бдительных сотрудников КГБ, что многим кажется невероятным.