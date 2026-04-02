Меню
Русский English
Отмена
Посмотрела первые эпизоды «Отпечатков» — это же как «Трасса» и «Хрустальный» в одном флаконе: полный график выхода серий

2 апреля 2026 18:37
Кадр из сериала «Отпечатки»

В Сети киноленту уже называют главным сериалом 2026 года.

«Отпечатки» уже называют одним из главных сериалов 2026 года. Первые две серии вышли и сразу задали напряжение, но дальше история будет развиваться по графику — и здесь легко пропустить новые эпизоды. Чтобы не потерять нить расследования, лучше заранее понимать, когда выходит продолжение.

О чем сериал

Действие разворачивается в тихом Заречном, где происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна Князева возвращается в родной город и берется за дело, которое неожиданно связано с ее прошлым.

Она выросла в детском доме и привыкла действовать жестко, если речь идет о справедливости, поэтому быстро выходит за рамки привычных методов.

К расследованию подключается капитан полиции Денис Симонов. Чем дальше продвигается дело, тем очевиднее становится: кто-то намеренно мешает раскрыть правду, а цепочка преступлений ведет к событиям, о которых в городе предпочитали молчать.

График выхода серий

Эпизод

Дата выхода

3 серия

3 апреля

4 серия

3 апреля

5 серия

10 апреля

6 серия

17 апреля

7 серия

24 апреля

8 серия

30 апреля

Первый сезон включает восемь эпизодов. Новые серии выходят еженедельно, а финал запланирован на конец апреля — именно там обещают раскрыть главную интригу.

Фото: Кадр из сериала «Отпечатки»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше