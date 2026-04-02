Посмотрела первые эпизоды «Отпечатков» — это же как «Трасса» и «Хрустальный» в одном флаконе: полный график выхода серий

«Отпечатки» уже называют одним из главных сериалов 2026 года. Первые две серии вышли и сразу задали напряжение, но дальше история будет развиваться по графику — и здесь легко пропустить новые эпизоды. Чтобы не потерять нить расследования, лучше заранее понимать, когда выходит продолжение.

О чем сериал

Действие разворачивается в тихом Заречном, где происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна Князева возвращается в родной город и берется за дело, которое неожиданно связано с ее прошлым.

Она выросла в детском доме и привыкла действовать жестко, если речь идет о справедливости, поэтому быстро выходит за рамки привычных методов.

К расследованию подключается капитан полиции Денис Симонов. Чем дальше продвигается дело, тем очевиднее становится: кто-то намеренно мешает раскрыть правду, а цепочка преступлений ведет к событиям, о которых в городе предпочитали молчать.

График выхода серий

Эпизод Дата выхода 3 серия 3 апреля 4 серия 3 апреля 5 серия 10 апреля 6 серия 17 апреля 7 серия 24 апреля 8 серия 30 апреля

Первый сезон включает восемь эпизодов. Новые серии выходят еженедельно, а финал запланирован на конец апреля — именно там обещают раскрыть главную интригу.