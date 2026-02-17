Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце

Накануне на канале НТВ вышел 5-й сезон популярного сериала «Первый отдел». Это была весьма долгожданная новинка, ведь финал четвертого сезона оставил много вопросов.

Что показали в первой серии

В начале серии Вера Брагина остается в тюрьме. Ее обвиняют в убийстве 20-летней давности. Ее муж не восстановился в органах. Ему приходится заглянуть в прошлое жены, чтобы найти разгадку. Михаил Шибанов один в начале нового сезона. Татьяна Котикова его практически игнорируют. С Еленой Ракитиной Михаил также не вместе.

Вся сюжетная линия выстроена на фоне очередных бандитских разборок. Неизменным остается одно, а именно дружба между Шибановым и Брагиным. Она весьма своеобразная с юморными эпизодами, но очень теплая.

Чем интересен финал первой серии

Он радует и разбивает сердце одновременно. Вера Брагина выхолит из СИЗО, ее невиновность полностью доказана. Немалую роль в этом сыграла возлюбленная Шибанова Елена Ракитина. Долгожданное появление влюбленных в одном кадре произошло на последних минутах первой серии. Однако Елена не хочет отношений с Михаилом. Их история пока неясна, однако создатели ее точно прояснят.