Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце

Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце

17 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Первый отдел»

Что показали в долгожданной новинке. 

Накануне на канале НТВ вышел 5-й сезон популярного сериала «Первый отдел». Это была весьма долгожданная новинка, ведь финал четвертого сезона оставил много вопросов.

Что показали в первой серии

В начале серии Вера Брагина остается в тюрьме. Ее обвиняют в убийстве 20-летней давности. Ее муж не восстановился в органах. Ему приходится заглянуть в прошлое жены, чтобы найти разгадку. Михаил Шибанов один в начале нового сезона. Татьяна Котикова его практически игнорируют. С Еленой Ракитиной Михаил также не вместе.

Вся сюжетная линия выстроена на фоне очередных бандитских разборок. Неизменным остается одно, а именно дружба между Шибановым и Брагиным. Она весьма своеобразная с юморными эпизодами, но очень теплая.

Чем интересен финал первой серии

Он радует и разбивает сердце одновременно. Вера Брагина выхолит из СИЗО, ее невиновность полностью доказана. Немалую роль в этом сыграла возлюбленная Шибанова Елена Ракитина. Долгожданное появление влюбленных в одном кадре произошло на последних минутах первой серии. Однако Елена не хочет отношений с Михаилом. Их история пока неясна, однако создатели ее точно прояснят.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Читать дальше 18 февраля 2026
Съемки пятого сезона «Первого отдела» едва не сорвались: сейчас эти слухи уже забыли, но год назад все обсуждали только скандалы с Колесниковым Съемки пятого сезона «Первого отдела» едва не сорвались: сейчас эти слухи уже забыли, но год назад все обсуждали только скандалы с Колесниковым Читать дальше 17 февраля 2026
Пока ждала «Первый отдел», не отрываясь смотрела эти 3 сериала — сюжет такой же интересный и есть герои не хуже Брагина Пока ждала «Первый отдел», не отрываясь смотрела эти 3 сериала — сюжет такой же интересный и есть герои не хуже Брагина Читать дальше 17 февраля 2026
Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий Читать дальше 15 февраля 2026
Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Читать дальше 18 февраля 2026
Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта Читать дальше 18 февраля 2026
Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7 Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7 Читать дальше 18 февраля 2026
5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» 5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» Читать дальше 18 февраля 2026
Есть не только дочь Злата, но и сын Добрыня: как выглядит непубличный ребенок Анны Ковальчук (редкое фото) Есть не только дочь Злата, но и сын Добрыня: как выглядит непубличный ребенок Анны Ковальчук (редкое фото) Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше