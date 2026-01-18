Посмотрела культовый сериал от Hulu и теперь хочу промыть глаза: вместо любовной драмы выдали разврат, вранье и сборище инфантилов

В январе 2026 года на Hulu вышел 3 сезон нашумевшего и уже успевшего стать культовым сериала «Соври мне». Рейтинг у этого проекта неплохой, на IMDb – 7,1, на «Кинопоиске» чуть ниже, 6,7. Однако перед просмотром стоит понять, что это не классическая история любви. И даже не история абьюзера и влюбленной дурочки. Это нечто совсем другое.

Я посмотрела полностью 2 сезона и вышедшие три серии 3 сезона. И сейчас поделюсь своими впечатлениями и лайфаком, как сделать просмотр приятнее и не разочароваться в сюжете.

Сюжет сериала «Соври мне»

Вообще при первом прочтении описания сюжет сериала «Соври мне» воспринимается как классическая история любви между плохим мальчиком и хорошей девочкой. Ну знаете, такие мелодрамы, где он в конце меняется, ведь ее любовь исцелила его раны. Наивно? Да. Но мне иногда хочется разгрузить голову и посмотреть что-то незамысловатое.

Люси расстается с парнем, поступает в колледж и заселяется в общежитие. Впереди — несколько лет жизни в кампусе, новые друзья, море выпивки и безудержное веселье. Она даже не знает, чего хочет от жизни, и студенческие годы — отличный способ познать себя.

Она сразу же знакомится с новыми соседками, Бри и Пипой, быстро вливается в коллектив и даже привлекает внимание загадочного парня Стивена. Казалось бы, вот она, великая история любви, после которой их жизни изменятся. Парочка действительно быстро погружается в отношения, но им обоим предстоит сначала разобраться в собственных травмах.

Параллельно показываются истории второстепенных персонажей. Бри — девочка с темным прошлым, которая никогда не знала родительской любви. Пипа только притворяется, что ничего кроме парней ее не интересует. Друзья Стивена тоже не так просты, как кажется на первый взгляд. И тут начинается самое интересное.

Плюсы сериала «Соври мне»

Начну с плюсов, конечно. Снят он очень красиво — интересные актеры с цепляющей внешностью, крутые локации для тех, кто любит истории про колледж, красивая съемка на высоком уровне. Сериал отлично передает вайб американской школы с улетными вечеринками и морем алкоголя.

Абсолютно в каждой серии есть сцены 18+, причем сняты они очень красиво, без лишней пошлости и нарочитой естественности и неловкости. Химия считывается моментально, искры летят, и сексуальное напряжение чувствуется даже через экран. За это ставлю проекту жирную галочку — поработали отлично.

Также хочу отметить, что сюжет не провисает, но и не перебарщивает с интригами. Повествование ведется в двух временных отрезках, 2007 и 2015 году. Зритель сразу видит, чем все закончится, но не понимает, как до этого дошло. И постепенно, сезон за сезоном, «Соври мне» подводит нас к распутыванию этого клубка. Мне не было скучно, но местами было противно, и сейчас объясню, почему.

Минусы сериала «Соври мне»

Перед просмотром сразу дам зрителям совет. Не воспринимайте этот сериал как историю про любовь. К любви и здоровым отношениям она не имеет никакого отношения. В центре сюжета — больные люди, погрязшие в токсичных отношениях и собственных слабостях, запомните это!

Это больные люди. Они психопаты, манипуляторы, нарциссы — все, кто угодно, только не здоровые и полноценные личности.

С такой установкой воспринимать происходящее на экране гораздо легче. Здесь нет ни одного более менее положительного персонажа, все так или иначе запачкаются в грязи. Не выбирайте себе любимчиков, чтобы потом не разочаровываться.

Если относиться к сериалу, как к истории про любовь, то минусов много. Вместо нормальных отношений здесь показывают разврат, бесконечную ложь и уродство, в первую очередь душевное. Но если вы напомните себе, что главные герои — больные на голову люди, то этот минус сразу превращается в плюс.

Главная мораль сериала

Шаг за шагом, серию за серией Люси, Стивен и другие герои совершают ошибки и все больше запутываются в лабиринте собственных психологических травм. То, что сначала казалось одной крошечной ошибочкой, приводит к тому, что они теряют себя и превращаются в жалкие версии тех, кем мечтали когда-то стать.

Герои так гонятся за тем, чтобы исследовать себя и свои темные стороны, что забывают — каждый выбор закладывает фундамент нашей личности. Однажды переступив черту, сложно потом вернуться к тому, что было, особенно, если ты при этом нарушил собственные принципы и моральные ориентиры.

При просмотре я задавала себе вопрос: где та черта, которую они побояться переступить? Есть ли для них границы? Есть ли ценности? Почему их моральный компас дал сбой? Найдут ли они в себе силы когда-нибудь признать собственные ошибки?

В токсичных отношениях важно помнить, что причинять друг другу боль можно бесконечно. А к здоровой версии себя вернуться крайне сложно, ведь организм уже «подсел» на эмоциональные качели. Но важен другой вопрос — кем стали герои, которые шаг за шагом подсаживались на этот «наркотик»?

Мой вердикт

Если вы хотите посмотреть сказку, где в конце они все осознали и стали жить долго и счастливо, лучше не включайте «Соври мне». Но если вы готовы посмотреть правде в глаза и увидеть обратную сторону токсичных отношений, то советую обязательно обратить на него внимание. Но помните — то, что показано на экране, ненормально и к любви не имеет никакого отношения.

