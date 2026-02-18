Меню
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем

18 февраля 2026 21:02
Кадр из сериала «Ядерная угроза»

Там такое напряжение, что выключить киноленту рука не поднимется.

Не знаете, чем заняться на выходых? Вот вечерний выбор для тех, кто любит напряжённые триллеры с коротким хронометражем. Мини-сериал «Ядерная угроза» (Atomic) состоит всего из 5 серий и не растягивает интригу.

Проект привлекает прежде всего участием Алфи Аллена, знакомого по роли Теона Грейджоя в «Игре престолов». Формат компактный, события развиваются быстро, ставки растут почти в каждой серии.

Главный герой Макс зарабатывает перевозкой запрещенных веществ через Ближний Восток, рассчитывая накопить на спокойную жизнь с невестой в Испании. Очередной рейс заканчивается нападением боевиков, после которого в живых остаются только Макс и их лидер.

Причины такого решения сначала неясны, зато последствия оказываются серьёзными. Макс вынужден сопровождать опасного попутчика через границы, одновременно скрываясь от картеля и спецслужб.

Сюжет быстро выходит за рамки криминальной драмы. Грузом оказываются не только наркотики, но и уран, спрятанный в статуэтках. Его объёма, по словам героев, достаточно для катастрофических последствий. На след груза выходят разведки разных стран, а на кону остаётся жизнь невесты Макса. Дорога превращается в гонку, где каждая остановка может стать последней.

Сериал не пытается быть изящным шпионским кино. История работает за счёт темпа, погонь и постоянного давления на героев. Линий много, временами возникает ощущение перегруженности, зато скучать не приходится. Алфи Аллен уверенно держит драму и экшен, добавляя уязвимости своему персонажу.

«Ядерная угроза» подходит для одного-двух вечеров, когда нужен динамичный сюжет без долгих прологов. Проект выглядит неровным, но удерживает внимание до финала. Для любителей дорожных триллеров с международным размахом это рабочая рекомендация.

Фото: Кадр из сериала «Ядерная угроза»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
