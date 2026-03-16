Последнюю волю Хюррем так и не смогли исполнить: куда исчезло кольцо хасеки

Массивное изумрудное кольцо, подаренное Сулейманом, стало для Хюррем не просто украшением, а настоящим символом ее безграничной власти. Каждый, кто оказывался рядом, сразу замечал этот драгоценный камень на руке повелительницы — она носила его как знак своего могущества и особого расположения султана.

Хюррем настолько дорожила подарком, что мечтала не расставаться с ним даже после смерти. Но последней воле самой влиятельной женщины Османской империи, как это часто бывает, не суждено было сбыться — судьба распорядилась иначе, и изумруд остался в мире живых.

Кольцо хасеки

Султан Сулейман был не только великим полководцем, но и талантливым ювелиром — своими руками создавал украшения, достойные императоров. Самым впечатляющим его творением стало кольцо с крупным изумрудом, в которое он вложил частицу души.

Изначально этот роскошный перстень предназначался Махидевран, матери наследника. Но во дворце появилась рыжеволосая славянка, и все планы поменялись.

Хюррем не просто очаровала повелителя — она перевернула всю дворцовую иерархию, и изумрудное кольцо стало наглядным подтверждением этого переворота. Когда Сулейман вручил его новой фаворитке вместо законной матери шехзаде, это был открытый вызов и знак: теперь главная женщина сменилась.

В «Великолепном веке» кольцо прожило собственную драматичную жизнь. Оно пропадало, находилось, становилось добычей интриганов, но неизменно возвращалось к хозяйке. Однажды Хюррем в отчаянии сама вернула его султану, когда тот отправил ее в изгнание. Правда, ненадолго — повелитель быстро понял, что без любимой не может, вернул ее обратно и заодно сделал официальное предложение, от которого невозможно отказаться.

До самого последнего вздоха Хюррем не расставалась с заветным перстнем. Она строго-настрого наказала верному Сюмбюлю-аге проследить, чтобы ее похоронили вместе с кольцом. Но последняя воля самой влиятельной женщины империи осталась неисполненной.

Пропажа кольца

В день, когда Хюррем провожали в последний путь, слуг ждал настоящий шок: знаменитого изумрудного перстня не оказалось на пальце покойной. Кольцо бесследно исчезло.

Виновницей оказалась Нурбану, которая с самого начала метила в преемницы великой хасеки и решила, что трофей послужит вещественным доказательством ее нового статуса.

Фахрие, старая и верная служанка Хюррем, заметила пропажу и попыталась наказать воровку, но справедливость восторжествовать не успела. Вместо Нурбану в тюрьму отправилась сама Фахрие.

Даже Селим, которому она открыла правду, предпочел не раздувать скандал и сохранить лицо семьи ценой лжи. А когда Нурбану осмелилась надеть краденое кольцо прилюдно, на драгоценность тут же положила глаз Сафие, будущая валиде.

С этого момента кольцо отправилось в долгое путешествие по рукам главных интриганок Османской империи. От Сафие оно перекочевало к Кесем-султан, и каждый раз появление перстня означало одно: новая фаворитка заявляет свои права на влияние. Реликвия Хюррем превратилась в символ власти и бесконечной борьбы за место у трона, которую женщины вели веками.