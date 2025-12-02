Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Последняя вышедшая серия «Маши и Медведя» за 5 дней набрала 2 426 384 просмотра: где смотреть веселый эпизод «Держи язык за зубами»

Последняя вышедшая серия «Маши и Медведя» за 5 дней набрала 2 426 384 просмотра: где смотреть веселый эпизод «Держи язык за зубами»

2 декабря 2025 12:28
Кадр из сериала «Маша и медведь»

По счету эпизод 169-ый, ждем дружно 170-ый.

Новая серия «Маши и Медведя» под номером 169 появилась всего пять дней назад, а уже собрала 2 426 384 просмотра. Зимний выпуск с говорящим названием «Держи язык за зубами» моментально разлетелся по Сети — зрители обсуждают, что в этот раз натворила маленькая торнадо по имени Маша, и почему Медведь снова оказался втянут в хаос раньше, чем успел сварить чай.

Ледяная ловушка и самый узнаваемый хаос сезона

На улице мороз, всё вокруг поблёскивает инеем — идеальные декорации для того, чтобы Маша нашла себе приключение. Металлическая лестница манит её так же сильно, как детей в реальности манит снежная горка во дворе. Медведь пытается объяснить элементарные правила безопасности: «не трогай, не облизывай, не подходи». Но Маша — она же Маша, и логика её догоняет только через пару секунд после катастрофы.

Результат? Комическая зима, бедный Медведь, который чудом пытается разрулить ситуацию, и волки-санитары, которым в этот раз досталась роль спасателей. Операция превращается в чистую комедию — быстрые реплики, замороженные носы, метания туда-сюда и тот самый момент, когда зритель знает, что сейчас будет, но всё равно смеётся.

Где смотреть

Эпизод уже легально доступен на YouTube — на официальном канале «Маша и Медведь». Никаких задержек, никаких ограничений — свежий релиз 2025 года можно посмотреть хоть прямо сейчас.

Почему обсуждают и что цепляет

Серия простая, но темп у неё такой, что за 13 минут экран не отпускает ни детей, ни взрослых. Зимний антураж — уютный, а ситуация с лестницей — знакомая каждому, кто хотя бы один раз сталкивался с металлическими поверхностями на морозе.

Зрители пишут, что эпизод получился «коротким, но очень живым». Но главное — выпуск снова подтверждает, почему этот дуэт удерживает внимание уже столько лет. Зима приходит, серии меняются, но Маша неизменно продолжает проверять мир на прочность.

Читайте также: 238 747 470 просмотров: что такого в серии «Красота — страшная сила» из «Маши и Медведя», и почему ее обожают и дети, и взрослые (видео)

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube 322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube Читать дальше 2 декабря 2025
353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди 353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди Читать дальше 1 декабря 2025
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров Читать дальше 29 ноября 2025
«Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет) «Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет) Читать дальше 28 ноября 2025
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов Читать дальше 3 декабря 2025
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Читать дальше 3 декабря 2025
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить Читать дальше 3 декабря 2025
Зрители смеялись, но не задумывались: почему конь из «Трёх богатырей» говорит по-человечески Зрители смеялись, но не задумывались: почему конь из «Трёх богатырей» говорит по-человечески Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше