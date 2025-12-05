Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов

Вы и не заметите, как пролетят все эпизоды.

Если вы уже сбились со счёта, пересматривая «Невского» в ожидании восьмого сезона, и не знаете, чем заполнить паузу, — вот идеальная находка. Сериал «Последняя статья журналиста» с тем же Паламарчуком, рейтингом выше большинства хитов и атмосферой, от которой невозможно отлипнуть.

СССР, камера смертников и сорвавшийся план

Молодой корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев привык писать только о том, что видел лично. Поэтому идея сделать репортаж из камеры смертников — закрытой зоны, куда журналистов не допускают, — звучит для него как вызов. Олег уговаривает влиятельных знакомых подстроить ложный арест: его посадят «понарошку», он напишет материал, а после — его вытащат.

Но жизнь, как всегда, решила переписать сценарий. Случайности превращаются в катастрофу, доказательства против него — слишком убедительные, и Олег чудом избегает расстрела, но оказывается в тюрьме уже по-настоящему. На пятнадцать лет. И даже жена Полина отворачивается — она не верит в его невиновность.

Почему этот сериал стоит вашего времени

«Последняя статья журналиста» вышла ещё в 2016 году, но сейчас смотрится острее, чем многие свежие премьеры. Атмосфера начала 80-х, тема беззащитности человека перед системой, мощная драматургия и невероятная игра Дмитрия Паламарчука — всё это работает безотказно.

А что с рейтингами?

Вот главный сюрприз: на Кинопоиске у сериала 8.1. Он даже вошёл в топ-250 лучших. Для сравнения: почти всех «коллег» по жанру он обошёл, уступив лишь седьмому сезону «Невского» («Близкий враг») с оценкой 8.2.

Если ждёте продолжение любимой франшизы и хотите что-то такое же хлёсткое, честное и цепляющее — смело включайте «Последнюю статью журналиста».

