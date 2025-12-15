Последняя серия «Мечты Эшрефа» выйдет уже 24 декабря: так это перерыв или финал?

Новый год уже совсем близко, а это значит, что привычный график выходов любимых сериалов может временно нарушиться. Традиционно на праздничной неделе телеканалы и стриминги делают паузу, чтобы дать зрителям сосредоточиться на семейных торжествах или предложить им специальный новогодний контент.

И вот, в преддверии этого периода, появился первый официальный анонс о предстоящих «новогодних сериальных каникулах», которые коснутся турдизи.

Каникулы «Мечты Эшрефа»

Турецкий сериал «Мечта Эшрефа» официально уходит на новогодние каникулы. О таком перерыве в съёмках и трансляциях сообщили в социальных сетях несколько авторитетных турецких блогеров, следящих за производством.

Согласно их данным, последняя серия этого года выйдет в эфир 24 декабря, после чего вся съёмочная группа и актёры получат возможность взять небольшой, но заслуженный отпуск.

Если доверять этой информации, то поклонникам проекта стоит ждать возвращения своей любимой истории уже с 7 января. Однако несмотря на эти планы, среди преданных фанатов «Мечты Эшрефа» уже началась паника.

Слухи о закрытии «Мечты Эшрефа»

По Сети распространилась информация о том, что проект может завершиться досрочно, на 27-й серии. Совпадение дат выглядело зловеще: именно эта, якобы финальная, серия должна была выйти 24 декабря — в тот же день, когда теперь стартуют каникулы.

Продюсеры сериала пока хранят официальное молчание и не комментируют ни планы на перерыв, ни слухи о закрытии. Но внезапный финал на пике хороших рейтингов выглядел бы крайне нелогичным шагом.

