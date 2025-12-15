Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Последняя серия «Мечты Эшрефа» выйдет уже 24 декабря: так это перерыв или финал?

Последняя серия «Мечты Эшрефа» выйдет уже 24 декабря: так это перерыв или финал?

15 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Мечта Эшрефа»

В Сети ходят противоречивые слухи.

Новый год уже совсем близко, а это значит, что привычный график выходов любимых сериалов может временно нарушиться. Традиционно на праздничной неделе телеканалы и стриминги делают паузу, чтобы дать зрителям сосредоточиться на семейных торжествах или предложить им специальный новогодний контент.

И вот, в преддверии этого периода, появился первый официальный анонс о предстоящих «новогодних сериальных каникулах», которые коснутся турдизи.

Каникулы «Мечты Эшрефа»

Турецкий сериал «Мечта Эшрефа» официально уходит на новогодние каникулы. О таком перерыве в съёмках и трансляциях сообщили в социальных сетях несколько авторитетных турецких блогеров, следящих за производством.

Согласно их данным, последняя серия этого года выйдет в эфир 24 декабря, после чего вся съёмочная группа и актёры получат возможность взять небольшой, но заслуженный отпуск.

Если доверять этой информации, то поклонникам проекта стоит ждать возвращения своей любимой истории уже с 7 января. Однако несмотря на эти планы, среди преданных фанатов «Мечты Эшрефа» уже началась паника.

Кадр из сериала «Мечта Эшрефа»

Слухи о закрытии «Мечты Эшрефа»

По Сети распространилась информация о том, что проект может завершиться досрочно, на 27-й серии. Совпадение дат выглядело зловеще: именно эта, якобы финальная, серия должна была выйти 24 декабря — в тот же день, когда теперь стартуют каникулы.

Продюсеры сериала пока хранят официальное молчание и не комментируют ни планы на перерыв, ни слухи о закрытии. Но внезапный финал на пике хороших рейтингов выглядел бы крайне нелогичным шагом.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году.

Фото: Кадры из сериала «Мечта Эшрефа»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой Читать дальше 11 декабря 2025
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения Читать дальше 15 декабря 2025
7 лет назад на экраны вышли «Ёлки последние»: так почему же после этого сняли еще пять фильмов 7 лет назад на экраны вышли «Ёлки последние»: так почему же после этого сняли еще пять фильмов Читать дальше 15 декабря 2025
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет Читать дальше 14 декабря 2025
Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ Читать дальше 13 декабря 2025
За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год Читать дальше 12 декабря 2025
«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года «Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года Читать дальше 12 декабря 2025
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд Читать дальше 11 декабря 2025
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше