Последняя роль уже на экране: когда снимали сериал «Большой человек» с Романом Поповым — до финала осталось 6 эпизодов

6 апреля 2026 18:37
Кадр из сериала «Большой человек»

Премьера состоялась 30 марта на ТНТ.

«Большой человек» уже вышел, но вокруг сериала обсуждают не только сюжет и юмор. Это последняя работа Романа Попова, и у зрителей возникает логичный вопрос: когда же его успели снять?

«Большой человек» — 20 серий и последняя роль

Премьера состоялась 30 марта на ТНТ. В сезоне 20 серий, формат классический для комедийного проекта с постепенным развитием истории. Главную роль исполнил Роман Попов, который ушёл из жизни в октябре 2025 года в возрасте 40 лет после рецидива рака мозга.

Съёмки стартовали 19 февраля 2025 года, то есть завершить проект удалось задолго до трагических событий. Производством занимались Norm Production и Comedy Club Production, режиссёр Феликс Герчиков.

В кадре также Настасья Самбурская, Алина Ланина, Елена Валюшкина и Алексей Золотовицкий. Вот график выхода оставшихся эпизодов:

  • 13–14 серии — 6 апреля (сегодня);
  • 15–16 серии — 7 апреля;
  • 17–18 серии — 8 апреля;
  • 19–20 серии — 9 апреля.

О чём история

В центре сюжета айтишник Матвей, который живёт с мамой и давно влюблён в коллегу Свету. После неудачного признания он решает изменить жизнь и идёт в спортзал, где знакомится с жёстким тренером Юлией.

Герои заключают своеобразный договор. Она помогает ему похудеть и берёт под контроль его жизнь, а взамен переезжает к нему. Это сразу создаёт конфликт внутри семьи и запускает основную линию сериала.

Создатели подчёркивают, что это история не про внешний вид, а про внутренние изменения, но для зрителей она всё равно стала чем-то большим — возможностью увидеть последнюю роль актёра, которую теперь воспринимают иначе.

Фото: Кадр из сериала «Большой человек»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
