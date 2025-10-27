Последняя охота начнется 1 ноября: в 3 сезоне «Вампиров средней полосы» будет 5 серий — публикуем расписание выхода эпизодов

Онлайн-кинотеатр Start готовит зрителям долгожданное, но горькое прощание с героями Смоленска. 1 ноября стартует третий и финальный сезон сериала «Вампиры средней полосы» — той самой истории, где мистика соседствует с провинциальным юмором и тоской по вечности.
Последняя охота
Теперь на смену уютным разговорам за кружкой крови придёт открытое противостояние. Смоленский клан столкнётся с уральскими вампирами под началом Бориса Феликсовича.
Сценаристы обещают финал, где не будет ни однозначных злодеев, ни безупречных героев — лишь вечная борьба между долгом, памятью и жаждой выжить.
Когда ждать новые серии
Сезон будет коротким — всего пять серий, каждая выйдет раз в неделю. Финал покажут 28 ноября, и именно он подведёт черту под всей историей.
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
1 ноября
|
2-я серия
|
7 ноября
|
3-я серия
|
14 ноября
|
4-я серия
|
21 ноября
|
5-я серия
|
28 ноября
Прощание без возвращения
Третий сезон станет завершением саги. Для зрителей это не просто финал — это расставание с миром, где даже бессмертные оказались человечнее живых. «Вампиры средней полосы» уходят достойно: без шума, но с тем самым послевкусием грусти, за которое их и полюбили.
Читайте также: Почему «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона? А ведь изначально 4 планировали