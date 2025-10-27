Последняя охота начнется 1 ноября: в 3 сезоне «Вампиров средней полосы» будет 5 серий — публикуем расписание выхода эпизодов

Онлайн-кинотеатр Start готовит зрителям долгожданное, но горькое прощание с героями Смоленска. 1 ноября стартует третий и финальный сезон сериала «Вампиры средней полосы» — той самой истории, где мистика соседствует с провинциальным юмором и тоской по вечности.

Последняя охота

Теперь на смену уютным разговорам за кружкой крови придёт открытое противостояние. Смоленский клан столкнётся с уральскими вампирами под началом Бориса Феликсовича.

Сценаристы обещают финал, где не будет ни однозначных злодеев, ни безупречных героев — лишь вечная борьба между долгом, памятью и жаждой выжить.

Когда ждать новые серии

Сезон будет коротким — всего пять серий, каждая выйдет раз в неделю. Финал покажут 28 ноября, и именно он подведёт черту под всей историей.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 1 ноября 2-я серия 7 ноября 3-я серия 14 ноября 4-я серия 21 ноября 5-я серия 28 ноября

Прощание без возвращения

Третий сезон станет завершением саги. Для зрителей это не просто финал — это расставание с миром, где даже бессмертные оказались человечнее живых. «Вампиры средней полосы» уходят достойно: без шума, но с тем самым послевкусием грусти, за которое их и полюбили.

