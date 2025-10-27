Меню
Последняя охота начнется 1 ноября: в 3 сезоне «Вампиров средней полосы» будет 5 серий — публикуем расписание выхода эпизодов

27 октября 2025 11:50
Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

Сезон будет коротким — это плохая новость.

Онлайн-кинотеатр Start готовит зрителям долгожданное, но горькое прощание с героями Смоленска. 1 ноября стартует третий и финальный сезон сериала «Вампиры средней полосы» — той самой истории, где мистика соседствует с провинциальным юмором и тоской по вечности.

Последняя охота

Теперь на смену уютным разговорам за кружкой крови придёт открытое противостояние. Смоленский клан столкнётся с уральскими вампирами под началом Бориса Феликсовича.

Сценаристы обещают финал, где не будет ни однозначных злодеев, ни безупречных героев — лишь вечная борьба между долгом, памятью и жаждой выжить.

Когда ждать новые серии

Сезон будет коротким — всего пять серий, каждая выйдет раз в неделю. Финал покажут 28 ноября, и именно он подведёт черту под всей историей.

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

1 ноября

2-я серия

7 ноября

3-я серия

14 ноября

4-я серия

21 ноября

5-я серия

28 ноября

Прощание без возвращения

Третий сезон станет завершением саги. Для зрителей это не просто финал — это расставание с миром, где даже бессмертные оказались человечнее живых. «Вампиры средней полосы» уходят достойно: без шума, но с тем самым послевкусием грусти, за которое их и полюбили.

Читайте также: Почему «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона? А ведь изначально 4 планировали

Фото: Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
