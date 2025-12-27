Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво

Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво

27 декабря 2025 18:37
Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»

Для вечеров, когда хочется тревожно всматриваться в экран.

Когда речь заходит о рождественском кино, в воображении всплывают гирлянды, семейные ужины и примирение под бой курантов. Том Круз в маске, идущий по следу элитного культа, в этот ряд не вписывается никак. И всё же «С широко закрытыми глазами» (1999) — один из самых точных, тревожных и честных рождественских фильмов в истории. Просто это Рождество без открыток — холодное, лживое и опасное.

Кубрик снял свой последний фильм как ловушку: под видом эротического триллера о кризисе брака он оставил завещание о власти, деньгах и мире, где правила работают только для избранных. И сделал это на фоне ёлок, огней и праздничных вечеринок.

Рождество как идеальная маска для зла

В «С широко закрытыми глазами» почти каждый кадр утопает в гирляндах. Они висят в особняках, квартирах, витринах, на улицах Нью-Йорка. Но этот свет не согревает — он тревожит. Он размытый, лихорадочный, будто сигнал опасности.

Кубрик использует Рождество как прикрытие. Праздник здесь — разрешение на всё. Под предлогом веселья элита собирается, пьёт, нарушает границы и уничтожает людей, не опасаясь последствий. Пока внизу у Виктора Зиглера идёт роскошная вечеринка, наверху в ванной умирает женщина от передозировки. Свет нужен не для уюта, а чтобы никто не смотрел туда, куда смотреть нельзя.

Чем ярче огни, тем темнее тайна. Это и есть главный рождественский парадокс Кубрика.

Почему это идеальный рождественский триллер

«С широко закрытыми глазами» — рождественский фильм не потому, что в кадре ёлки. А потому, что он безжалостно вскрывает изнанку праздника: лицемерие, социальное неравенство и готовность общества закрывать глаза, лишь бы не портить иллюзию счастья.

Это кино о мире, где богатые покупают молчание, а остальные — просто расходный материал. И именно поэтому фильм Стэнли Кубрика спустя четверть века звучит пугающе современно. Тайный рождественский шедевр — без мишуры, но с идеально выверенным холодом.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой Читать дальше 27 декабря 2025
Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Читать дальше 27 декабря 2025
«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето «Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето Читать дальше 27 декабря 2025
«Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы «Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы Читать дальше 27 декабря 2025
«Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал «Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал Читать дальше 27 декабря 2025
Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался Читать дальше 27 декабря 2025
181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 Читать дальше 26 декабря 2025
Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно Читать дальше 26 декабря 2025
«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года «Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года Читать дальше 26 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше