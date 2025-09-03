После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»

Возможно, придется плакать уже в первой серии.

Фанаты могут выдохнуть — «Анатомия страсти» возвращается уже 8 января 2026 года, и ABC поделился первыми кадрами с площадки. Но вместе с радостью — интрига: шоураннер Мэг Маринис намекнула, что не все герои переживут финал 21-го сезона.

Взрыв в операционной и его последствия

Финал прошлого сезона оставил зрителей в шоке. Отчаявшаяся мать Дженна Гэтлин захватила больницу и фактически вынудила врачей оперировать её дочь. Всё закончилось взрывом в операционной — и теперь главный вопрос: кто выжил?

Маринис подтвердила: Линк (Крис Кармак) оказался в эпицентре событий, и его судьба повисла на волоске. Именно вокруг этой линии закрутится драма начала 22-го сезона.

Новые лица и старые герои

Entertainment Weekly показал свежие кадры, где можно заметить:

Уинстона Ндугу (Энтони Хилл), пытающегося сдержать Амелию Шепард (Катерина Скорсоне);

Мередит Грей (Эллен Помпео), которая, как всегда, остаётся символом стабильности шоу;

Симону Гриффит (Алексис Флойд) и нового стажёра в исполнении Тревора Джексона.

Именно его персонаж — стажёр с прозвищем «Горячий парень» — станет неожиданно важным в новом сезоне.

«Он меняет динамику между Симоной и Лукасом, добавляет свежей энергии», — отметила Мэг Маринис.

Эллен Помпео остаётся

Несмотря на постоянные слухи об уходе, сама актриса в интервью дала понять: покидать сериал она не собирается.

«Это шоу значит для людей слишком много. И оно по-прежнему важно для меня самой», — подчеркнула Помпео.

Чего ждать зрителям

22-й сезон продолжит традицию — сочетание эмоциональных мелодрам, сложных медицинских кейсов и личных испытаний героев. Создатели обещают ещё больше внимания новым персонажам, но при этом сохранят тот самый баланс, за который зрители любят «Анатомию страсти».

Премьера сезона — 8 января 2026 года. Готовьтесь: впереди снова будут слёзы, любовь, потери и спасения.

