Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»

После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»

3 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Возможно, придется плакать уже в первой серии.

Фанаты могут выдохнуть — «Анатомия страсти» возвращается уже 8 января 2026 года, и ABC поделился первыми кадрами с площадки. Но вместе с радостью — интрига: шоураннер Мэг Маринис намекнула, что не все герои переживут финал 21-го сезона.

Взрыв в операционной и его последствия

Финал прошлого сезона оставил зрителей в шоке. Отчаявшаяся мать Дженна Гэтлин захватила больницу и фактически вынудила врачей оперировать её дочь. Всё закончилось взрывом в операционной — и теперь главный вопрос: кто выжил?

Маринис подтвердила: Линк (Крис Кармак) оказался в эпицентре событий, и его судьба повисла на волоске. Именно вокруг этой линии закрутится драма начала 22-го сезона.

Новые лица и старые герои

Entertainment Weekly показал свежие кадры, где можно заметить:

  • Уинстона Ндугу (Энтони Хилл), пытающегося сдержать Амелию Шепард (Катерина Скорсоне);
  • Мередит Грей (Эллен Помпео), которая, как всегда, остаётся символом стабильности шоу;
  • Симону Гриффит (Алексис Флойд) и нового стажёра в исполнении Тревора Джексона.

Именно его персонаж — стажёр с прозвищем «Горячий парень» — станет неожиданно важным в новом сезоне.

«Он меняет динамику между Симоной и Лукасом, добавляет свежей энергии», — отметила Мэг Маринис.

Эллен Помпео остаётся

Несмотря на постоянные слухи об уходе, сама актриса в интервью дала понять: покидать сериал она не собирается.

«Это шоу значит для людей слишком много. И оно по-прежнему важно для меня самой», — подчеркнула Помпео.

Чего ждать зрителям

22-й сезон продолжит традицию — сочетание эмоциональных мелодрам, сложных медицинских кейсов и личных испытаний героев. Создатели обещают ещё больше внимания новым персонажам, но при этом сохранят тот самый баланс, за который зрители любят «Анатомию страсти».

Премьера сезона — 8 января 2026 года. Готовьтесь: впереди снова будут слёзы, любовь, потери и спасения.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Анатомия страсти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Читать дальше 27 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше