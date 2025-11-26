«Медленные лошади» Мика Геррона стали сериалом: на IMDb у детектива рейтинг 7,1 – получилась достойная экранизация, на которую подсели любители жанра

На Apple TV+ вышел детективный мини-сериал «По кладбищенской дороге» (2025), и он уже оброс репутацией сериала, который смотрится легко, но оставляет после себя неожиданно плотное послевкусие. IMDb — 7,1.

И это честная оценка: не сенсация, но точно не проходной проект.

В центре сюжета — расследование после взрыва в пригороде Оксфорда, куда вплетаются секретность, отсутствие очевидцев и девочка, которая исчезает после того, как её забрали в больницу.

Задача, которую никто не собирался решать

Сериал сразу бросает зрителя в вопросы, на которые официальные лица отвечать не спешат. Сара Такер — обычная местная жительница, которая слишком много видит и слишком мало понимает.

Чтобы докопаться до истины, она нанимает частную сыщицу Зои Бем — женщину с собственным характером и набором нестандартных решений.

На этом дуэте строится весь ритм сериала: две героини сначала идут параллельно, а потом вынуждены объединиться против системы, которая явно что-то скрывает.

Британский детектив, которому хватает самоиронии

Несмотря на мрачное событие в основе, сериал не превращается в тяжёлый триллер. Авторы оставляют место для юмора и ироничных диалогов, которыми славится Мик Геррон, чей одноимённый роман лёг в основу экранизации.

По книге Мика Геррона, к слову, до сих пор снимают шпионский триллер «Медленные лошади». Поклонники этого сериала и здесь легко узнают знакомую атмосферу: рваные улочки, маленькие дома, характерные персонажи, где каждый действует будто в своём темпе.

Добавляет веса и то, что над адаптацией романа Мика Геррона снова работала сценаристка Морвенна Бэнкс.

Где сериал чуть буксует

Первые эпизоды кажутся немного разрозненными. Линии героинь пока живут сами по себе, а «правительственный» блок чуть тянет на отдельный мини-сериал.

Но по мере развития сезон собирается и начинает работать на общую цель — рассказать историю заговора, у которого слишком много таинственных участников.

Актёрские работы Эммы Томпсон и Рут Уилсон заметно выравнивают серийный тон — обе на экране так естественны, что даже бытовые сцены смотрятся как часть расследования.

Для кого этот сериал

Тем, кому нужны динамичные развязки, может не хватить жесткости. А вот зрителям, которые ищут атмосферный детектив с характерными персонажами и английской интонацией, проект зайдет идеально.

Также прочитайте: «Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели