Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР

После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР

1 октября 2025 09:54
«Приключения Электроника»

Как кинолента о роботе превратила скромный мопед в предмет мечтаний подростков.

Фильм «Приключения Электроника» стал одной из самых популярных детских картин Советского Союза.

Сотни миллионов зрителей знали наизусть песни из него, повторяли за героями их фразы и, конечно, мечтали о том самом мопеде, на котором гонял Сыроежкин.

Эта техника оказалась вовсе не случайным реквизитом — «Верховина-4» из Львовского мотозавода получила в фильме бесплатную рекламу, которая превратила её в мечту любого школьника, пишет drive2.ru.

«Верховина-4»: звезда экрана

В кадре мелькает двухскоростной мопед «Верховина-4», способный разгоняться до 60 км/ч. Его легко было узнать по фирменному седлу с бардачком и хромированным накладкам на бензобаке.

Для советских подростков это выглядело не менее круто, чем мотоциклы для взрослых. Любопытно, что в фильме мопед имел некоторые детали из «Верховины-3» — возможно, чтобы показать изобретательность главного героя.

«Приключения Электроника»

Цена мечты

В 1980 году «Верховина-4» стоила около 230 рублей — примерно две средние зарплаты советского инженера, сообщает дзен-канал Лавка старьевщика.

Сумма немалая, но при желании доступная и потому мопед стал массовым. В городах и сёлах подростки гордо катались на «Верховинах», а их популярность сделала модель одной из самых узнаваемых на всём пространстве СССР.

От «Электроника» к символу эпохи

После выхода фильма популярность мопеда взлетела. Даже спустя годы «Верховину» продолжали считать символом юности — её изображения печатали на значках, продавали в киосках «Союзпечати» и коллекционировали, как настоящий артефакт.

Позднее на смену пришли новые версии — «Верховина-5», «Верховина-6», «Верховина-Спорт», но именно «четвёртая» навсегда осталась в памяти как та самая из «Электроника».

Также прочитайте: Вы видели этот фильм Рязанова сотни раз, но вряд ли знали, что его сюжет — из реальной жизни: «роковой даме» сейчас 85

Фото: Кадр из фильма «Приключения Электроника»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР Читать дальше 3 октября 2025
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Читать дальше 3 октября 2025
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Читать дальше 2 октября 2025
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР? Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР? Читать дальше 2 октября 2025
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие? Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие? Читать дальше 2 октября 2025
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Читать дальше 2 октября 2025
Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР Читать дальше 1 октября 2025
О каких «шниферах» и «орудовцах» говорят в «Месте встречи изменить нельзя»? И при чём тут ГАИ? О каких «шниферах» и «орудовцах» говорят в «Месте встречи изменить нельзя»? И при чём тут ГАИ? Читать дальше 1 октября 2025
Вы удивитесь, но в СССР сняли свою «Планету обезьян»: но в нем приматы стремились к равенству, а не господству Вы удивитесь, но в СССР сняли свою «Планету обезьян»: но в нем приматы стремились к равенству, а не господству Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше