После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР

Как кинолента о роботе превратила скромный мопед в предмет мечтаний подростков.

Фильм «Приключения Электроника» стал одной из самых популярных детских картин Советского Союза.

Сотни миллионов зрителей знали наизусть песни из него, повторяли за героями их фразы и, конечно, мечтали о том самом мопеде, на котором гонял Сыроежкин.

Эта техника оказалась вовсе не случайным реквизитом — «Верховина-4» из Львовского мотозавода получила в фильме бесплатную рекламу, которая превратила её в мечту любого школьника, пишет drive2.ru.

«Верховина-4»: звезда экрана

В кадре мелькает двухскоростной мопед «Верховина-4», способный разгоняться до 60 км/ч. Его легко было узнать по фирменному седлу с бардачком и хромированным накладкам на бензобаке.

Для советских подростков это выглядело не менее круто, чем мотоциклы для взрослых. Любопытно, что в фильме мопед имел некоторые детали из «Верховины-3» — возможно, чтобы показать изобретательность главного героя.

Цена мечты

В 1980 году «Верховина-4» стоила около 230 рублей — примерно две средние зарплаты советского инженера, сообщает дзен-канал Лавка старьевщика.

Сумма немалая, но при желании доступная и потому мопед стал массовым. В городах и сёлах подростки гордо катались на «Верховинах», а их популярность сделала модель одной из самых узнаваемых на всём пространстве СССР.

От «Электроника» к символу эпохи

После выхода фильма популярность мопеда взлетела. Даже спустя годы «Верховину» продолжали считать символом юности — её изображения печатали на значках, продавали в киосках «Союзпечати» и коллекционировали, как настоящий артефакт.

Позднее на смену пришли новые версии — «Верховина-5», «Верховина-6», «Верховина-Спорт», но именно «четвёртая» навсегда осталась в памяти как та самая из «Электроника».

