После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР

Фильм «Приключения Электроника» стал одной из самых популярных детских картин Советского Союза.
Сотни миллионов зрителей знали наизусть песни из него, повторяли за героями их фразы и, конечно, мечтали о том самом мопеде, на котором гонял Сыроежкин.
Эта техника оказалась вовсе не случайным реквизитом — «Верховина-4» из Львовского мотозавода получила в фильме бесплатную рекламу, которая превратила её в мечту любого школьника, пишет drive2.ru.
«Верховина-4»: звезда экрана
В кадре мелькает двухскоростной мопед «Верховина-4», способный разгоняться до 60 км/ч. Его легко было узнать по фирменному седлу с бардачком и хромированным накладкам на бензобаке.
Для советских подростков это выглядело не менее круто, чем мотоциклы для взрослых. Любопытно, что в фильме мопед имел некоторые детали из «Верховины-3» — возможно, чтобы показать изобретательность главного героя.
Цена мечты
В 1980 году «Верховина-4» стоила около 230 рублей — примерно две средние зарплаты советского инженера, сообщает дзен-канал Лавка старьевщика.
Сумма немалая, но при желании доступная и потому мопед стал массовым. В городах и сёлах подростки гордо катались на «Верховинах», а их популярность сделала модель одной из самых узнаваемых на всём пространстве СССР.
От «Электроника» к символу эпохи
После выхода фильма популярность мопеда взлетела. Даже спустя годы «Верховину» продолжали считать символом юности — её изображения печатали на значках, продавали в киосках «Союзпечати» и коллекционировали, как настоящий артефакт.
Позднее на смену пришли новые версии — «Верховина-5», «Верховина-6», «Верховина-Спорт», но именно «четвёртая» навсегда осталась в памяти как та самая из «Электроника».
