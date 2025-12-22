«Disney стоило бы выпускать истории не только про Ника и Джуди, но и про других жителей города»: фанаты ждут сериал по вселенной «Зверополиса»

После выхода второй части «Зверополиса» разговор о будущем франшизы заметно изменился. Теперь зрители обсуждают не сам факт продолжения, а его формат. И все чаще звучит версия, что история может выйти за рамки полнометражных фильмов.

Почему успех второй части меняет планы студии

Высокие кассовые сборы и внушительные просмотры после цифрового релиза показали: интерес к миру «Зверополиса» не просто сохранился, а вырос. Картина уверенно держится в обсуждениях, а аудитория воспринимает ее как начало нового этапа, а не разовое возвращение.

При этом зрители все чаще говорят о том, что история Ника и Джуди уже не обязана быть единственным фокусом. Сам город с его законами, конфликтами и иерархиями оказался куда масштабнее одного дуэта.

О чем говорят зрители в сети

В обсуждениях все активнее появляется идея расширения формата. Пользователи считают, что следующим логичным шагом может стать сериал, где в центре окажутся другие жители мегаполиса — от полицейских участков до криминальных кварталов и медиа-среды.

«А где второе дело — там и третье, и четвертое, и сериал. Продолжение здесь уже выглядит само собой разумеющимся, особенно с учетом сборов и популярности вселенной. Disney стоило бы показывать “Зверополис” под разными углами и выпускать истории не только про Ника и Джуди, но и про других жителей города. А вишенкой на торте могла бы стать игра с открытым миром, где можно создать собственного персонажа», — пишут пользователи.

Почему формат сериала выглядит неизбежным

«Зверополис» давно перестал быть просто семейным мультфильмом. Это мир с социальными темами, иронией и сложными характерами, которые сложно раскрыть в рамках одного фильма. Сериал дал бы возможность рассказывать более камерные истории и углубляться в детали, на которые в кино не хватает времени.

Судя по реакции аудитории, ожидание уже сформировано. И если студия решится на новый формат, он вряд ли станет экспериментом ради эксперимента. Скорее, это будет следующий шаг в развитии вселенной, к которому зрителей аккуратно подводили все это время.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто такой Гэри в «Зверополисе 2».