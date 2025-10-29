После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52

В кинокомпании братьев Сарика и Гевонда Андреасянов началась работа над новым проектом.

Ранее они приобрели права на «Вовку в Тридевятом царстве» и готовят к выпуску полнометражное «Простоквашино».

Теперь к этим проектам добавился перезапуск мультсериала «Следствие ведут Колобки» (1986–1987). Оригинал состоял из четырёх эпизодов, новая версия — из 52 серий по три минуты.

Права на экранизацию у Андреасянов уже получены, формат — утверждён, дата релиза — пока неизвестна.

Оригинал, который стал мемом задолго до мемов

Первая версия «Следствие ведут Колобки» стала одной из самых странных и харизматичных работ студии «Пилот».

Александр Татарский, Игорь Ковалёв и Эдуард Успенский придумывали историю так, будто сами забавлялись абсурдом: два сыщика-колобка ищут похищенного полосатого слона, встречая по пути галерею персонажей, чья логика живёт отдельно от вселенной.

Как изменится тон и стиль

Про новый визуальный язык пока ничего не раскрывается, но формат в три минуты — явный намёк: проект пойдёт в сторону современной ритмики. Вряд ли это будет возвратом в эстетику 80-х, скорее попыткой сделать «Колобков» снова актуальными.

