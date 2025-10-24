После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»

Apple TV выпустил первый трейлер сериала «Из многих» — и уже по нескольким минутам видео ясно: Винс Гиллиган, создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», снова собирается копать в самое сердце человеческой природы. Только теперь зло не пахнет химией — оно улыбается, сияет и обещает всем счастье.

Мир без тревоги, но и без жизни

По сюжету почти всё человечество охвачено странным феноменом: люди стали абсолютно счастливыми. Без повода, без сомнений, без тени грусти. Они работают, смеются, поздравляют соседей и искренне радуются налоговым отчётам.

Лишь Кэрол остаётся в стороне — единственный человек, не поддавшийся всеобщему восторгу. В то время как другие пребывают в эйфории, она чувствует тревогу. Её мир кажется картонным, а улыбки — нарисованными.

Президент США уверяет её: «Мы выясним, чем вы отличаетесь от остальных. И тогда вы тоже сможете быть счастливы». Но для Кэрол это звучит скорее как приговор, чем как обещание.

Женщина, которая не смогла улыбнуться

Главную роль исполнила Рэй Сихорн — знакомая зрителям по образу Ким из «Лучше звоните Солу». И это попадание в десятку: Сихорн умеет играть внутренний надлом в мире внешнего благополучия. Её Кэрол — человек, который замечает трещины там, где другим кажется идеал.

Она видит, что общество, погружённое в счастье, постепенно теряет всё человеческое: свободу, сомнение, боль — то, что делает нас живыми.

От метамфетамина к серотонину

Гиллиган в новом проекте снова говорит о зависимости, только теперь её форма иная. Вместо запрещенных веществ — иллюзия благополучия, вместо дилеров — власть и технологии. Это тот же самый разговор о свободе воли, просто на другой частоте.

В сериале нет преступных схем и перестрелок, но напряжение чувствуется даже в солнечном небе. Это история о том, как опасно становится, когда всем вдруг хорошо.

Кто в проекте и когда ждать премьеру

Помимо Сихорн, в актёрском составе — Каролина Выдра («Доктор Хаус»), Мириам Шор («Стражи Галактики. Часть 3»), Самба Шутте («Наш флаг означает Смерть»), Дженнифер Браво и Маккензи Скотт.

Премьера состоится 7 ноября — сразу выйдут два эпизода, всего в сезоне будет девять. Второй сезон уже утверждён.

Винс Гиллиган обещает, что «Из многих» не будет похож на его прежние работы. Но, судя по трейлеру, тревога и философия снова будут идти рука об руку — просто теперь в обёртке из улыбок и света.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что создатель «Во все тяжкие» работает над хитовой фантастикой.