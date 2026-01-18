Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скрасьте ожидание третьей «Дюны» в компании этих 5 прекрасных фильмов: не хуже работы Вильнева

Скрасьте ожидание третьей «Дюны» в компании этих 5 прекрасных фильмов: не хуже работы Вильнева

18 января 2026 21:31
Кадры из фильмов «Хроники Риддика» (2004), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда» (1977)

Космические миры, борьба за ресурсы и герои, от решений которых зависит больше, чем кажется.

Фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнёва вернул интерес к масштабной научной фантастике, где важны не только визуальные решения, но и устройство мира.

Пока ожидание продолжения затягивается, самое время вспомнить картины, которые работают в похожем регистре — с большими конфликтами, суровой средой и высокими зрительскими оценками.

«Хроники Риддика» (2004)

В центре сюжета — Риддик, человек, оказавшийся ключевой фигурой в противостоянии галактических сил. Его втягивают в конфликт, где религия и власть переплетаются с военной экспансией.

Как и в «Дюне», здесь есть империя, пророчества и герой, который постепенно становится фигурой стратегического масштаба.

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,4.

«Хроники Риддика» (2004)

«Звёздные врата» (1994)

Фильм строится вокруг пустынной планеты, где власть держится на вере и страхе. Инопланетная цивилизация управляет людьми, выдавая технологии за божественную силу.

Эта логика близка миру Арракиса, где мифы используются для контроля. Пески, изоляция и борьба за свободу делают сходство особенно заметным.

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6.

«Звёздные врата» (1994)

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Космос здесь заменен постапокалиптической пустыней, но структура мира узнаваема. Ресурс становится инструментом власти, а культ лидера определяет правила выживания. Вода в этом мире играет ту же роль, что и спайс в «Дюне».

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

«Аватар» (2009)

История колонизации и конфликта вокруг ценного ресурса сближает фильм с «Дюной» напрямую. Чужая планета, сопротивление коренного народа и герой, который меняет сторону, — ключевые элементы обеих историй.

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,0.

«Аватар» (2009)

«Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда» (1977)

Пустынная планета, скрытое предназначение героя и противостояние Империи делают фильм одним из самых близких по духу.

Путь Люка Скайуокера во многом перекликается с историей Пола Атрейдеса — от обычной жизни к участию в судьбе всей галактики. Рейтинг «Кинопоиска» — 8,1.

«Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда» (1977)

Также прочитайте: «Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»

Фото: Кадры из фильмов «Хроники Риддика» (2004), «Звёздные врата» (1994), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Аватар» (2009), «Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда» (1977)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Читать дальше 19 января 2026
Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также Читать дальше 18 января 2026
У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон Читать дальше 17 января 2026
С опозданием, но по-честному: PREMIER наконец подвел итоги 2025 года — «Подслушано в Рыбинске» в ТОПе, а кто еще? С опозданием, но по-честному: PREMIER наконец подвел итоги 2025 года — «Подслушано в Рыбинске» в ТОПе, а кто еще? Читать дальше 17 января 2026
От пропавших детей до банд 70-х: 6 российских сериалов 2026 года, которые обещают самый жесткий детективный сезон От пропавших детей до банд 70-х: 6 российских сериалов 2026 года, которые обещают самый жесткий детективный сезон Читать дальше 17 января 2026
«Очень странные дела» закончились — и на душе стало пусто: 5 сериалов, которые заменят Хокинс на выходные «Очень странные дела» закончились — и на душе стало пусто: 5 сериалов, которые заменят Хокинс на выходные Читать дальше 16 января 2026
Скучала по «Аббатству Даунтон», но потом включила эти 5 сериалов: оторваться невозможно, пока не посмотришь все сезоны залпом Скучала по «Аббатству Даунтон», но потом включила эти 5 сериалов: оторваться невозможно, пока не посмотришь все сезоны залпом Читать дальше 16 января 2026
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня 4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня Читать дальше 15 января 2026
Даже такие сложные истории, как «Дюна», ожили на экране: 5 фильмов, основанных на «не экранизируемых» книгах Даже такие сложные истории, как «Дюна», ожили на экране: 5 фильмов, основанных на «не экранизируемых» книгах Читать дальше 15 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше