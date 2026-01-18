Скрасьте ожидание третьей «Дюны» в компании этих 5 прекрасных фильмов: не хуже работы Вильнева

Космические миры, борьба за ресурсы и герои, от решений которых зависит больше, чем кажется.

Фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнёва вернул интерес к масштабной научной фантастике, где важны не только визуальные решения, но и устройство мира.

Пока ожидание продолжения затягивается, самое время вспомнить картины, которые работают в похожем регистре — с большими конфликтами, суровой средой и высокими зрительскими оценками.

«Хроники Риддика» (2004)

В центре сюжета — Риддик, человек, оказавшийся ключевой фигурой в противостоянии галактических сил. Его втягивают в конфликт, где религия и власть переплетаются с военной экспансией.

Как и в «Дюне», здесь есть империя, пророчества и герой, который постепенно становится фигурой стратегического масштаба.

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,4.

«Звёздные врата» (1994)

Фильм строится вокруг пустынной планеты, где власть держится на вере и страхе. Инопланетная цивилизация управляет людьми, выдавая технологии за божественную силу.

Эта логика близка миру Арракиса, где мифы используются для контроля. Пески, изоляция и борьба за свободу делают сходство особенно заметным.

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Космос здесь заменен постапокалиптической пустыней, но структура мира узнаваема. Ресурс становится инструментом власти, а культ лидера определяет правила выживания. Вода в этом мире играет ту же роль, что и спайс в «Дюне».

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8.

«Аватар» (2009)

История колонизации и конфликта вокруг ценного ресурса сближает фильм с «Дюной» напрямую. Чужая планета, сопротивление коренного народа и герой, который меняет сторону, — ключевые элементы обеих историй.

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,0.

«Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда» (1977)

Пустынная планета, скрытое предназначение героя и противостояние Империи делают фильм одним из самых близких по духу.

Путь Люка Скайуокера во многом перекликается с историей Пола Атрейдеса — от обычной жизни к участию в судьбе всей галактики. Рейтинг «Кинопоиска» — 8,1.

