После успеха «Уэнсдей» Netflix взялся за новый сериал по мотивам культового комикса: смешали хоррор и фэнтези в одном флаконе

Судя по описанию, это будет очень интересно.

После рекордов «Уэнсдей», которая до сих пор остаётся самым популярным англоязычным сериалом Netflix, Эл Гоф и Майлз Миллар делают следующий шаг — и он снова в сторону тьмы. На этот раз шоураннеры взялись за экранизацию комикса Grim, одного из главных хитов Boom! Studios последних лет.

У Netflix давно не было громкого анимационного проекта в жанре хоррор-фэнтези, и именно эта ниша стала идеальной площадкой для дуэта, который уже доказал, что умеет превращать мрачную эстетику в массовый хит.

Кто такая Джессика Хэрроу и почему её история обязана сработать

В центре комикса — Джессика Хэрроу, новый Жнец, чья задача проста и кошмарна одновременно: сопровождать души умерших туда, куда им положено. Но Джессика не помнит своей жизни до превращения и постепенно понимает, что её роль — не обычная служба у Смерти. Эта амнезия запускает детективную линию, которая перетекает в полное разрушение привычной космологии комикса.

Выбор Netflix очевиден: мрачная мифология, героиня с характером, эстетика между «Любовь, смерть + роботы» и тёмным урбан-фэнтези — всё это идеально ложится на их аудиторию. Тем более, что комикс уже успел стать бестселлером, а отзывы критиков назвали Grim одним из самых удачных хоррор-релизов последних лет.

Команда проекта: люди, которые умеют делать тьму

Гоф и Миллар станут исполнительными продюсерами, а компанию им составит Дженнифер Ю Нельсон — та самая, что курировала «Любовь, смерть + роботы» и ставила «Кунг-фу Панду 2 и 3». Такая связка обещает стильную, динамичную анимацию, которая не уйдёт в подростковость, но и не будет чрезмерно депрессивной.

Авторы комикса — Стефан Филлипс и Флавиано — тоже в продюсерском составе. Это означает, что мир Grim переведут в анимацию с сохранением фирменного тона: смеси мистики, рок-н-ролльной ярости и философских вопросов о том, что ждёт нас после смерти.

Почему новый сериал может стать следующим хитом

У «Гримм» есть всё, что когда-то сделало «Уэнсдей» вирусным: сильная героиня, масштабная мифология и визуальная идентичность, которую легко узнать с первого кадра. Но при этом проект свободнее — анимация даёт авторам возможность разрушать реальность, играть со смертью буквально и выстраивать собственную вселенную без ограничений.

Именно поэтому «Грим» выглядит как следующий этап эволюции хоррор-фэнтези на Netflix — более смелый, более авторский и куда мрачнее всего, что Гоф и Миллар делали раньше.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.