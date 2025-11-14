Два новых российских проекта признаны самыми ожидаемыми — там Колокольников, Безруков, Кологривый и Гуськов

Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» выбрал главные будущие премьеры — масштабные, литературные и с громкими именами.

На форуме кино и литературы «Читка 4.0» подвели итоги и назвали самые ожидаемые российские экранизации — в кино и сериалах.

В категории полнометражных фильмов лидером стал «Левша» Владимира Беседина, режиссёра, создавшего сценарий для «Майора Грома: Чумного доктора».

Среди сериалов главным ожиданием года признана работа «Трудно быть богом» Дмитрия Тюрина, автора «Триггера» и второго сезона «Эпидемии».

Новый взгляд на классику

Фильм «Левша» переносит известный сюжет Николая Лескова в альтернативный Петербург конца XIX века. На фоне угрозы войны с Великобританией молодой офицер Пётр Огарев и тульский мастер по прозвищу Левша оказываются втянутыми в историю, где от исхода их миссии зависит судьба империи.

Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Алексей Гуськов и Ян Цапник. Премьера запланирована на январь 2026 года.

Научная фантастика и философия

В сериальной номинации победу одержал проект «Трудно быть богом» — экранизация культовой повести братьев Стругацких.

Главный герой, землянин Антон, под именем дона Руматы наблюдает за жизнью на отсталой планете Арканар, где средневековая дикость сталкивается с прогрессом.

В актёрском составе — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук и Александaр Радойичич.

Россия делает ставку на экранизации

Учредитель форума Антон Калинкин отметил, что интерес к литературным первоисточникам стремительно растёт. По его словам, 2026 год может стать «Годом экранизаций»: всё больше продюсеров берут за основу книги — от классики до современной прозы.

Также прочитайте: Москва, Турция и переезд в новый дом: что известно о продолжении сериала «Пингвины моей мамы» — премьера 14 ноября