После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году

17 декабря 2025 12:19
Кадр из сериала «Тайный город»

Иллюзия реальности появляется из-за места действия.

«Тайный город» часто называют сериалом, который пугающе похож на реальность. Москва узнаваемая, улицы настоящие, герои ходят там же, где мы ездим на работу.

Поэтому у зрителей закономерно возникает вопрос: а вдруг это не совсем вымысел?

Реальные события или фантазия

Короткий ответ — нет, сериал не основан на реальных событиях. «Тайный город» — это городское фэнтези, созданное писателем Вадимом Пановым. Его вселенная существует по собственным законам и не имеет исторической основы. Все войны кланов, магические ордена и древние Дома — художественный вымысел.

Почему история кажется правдоподобной

Иллюзия реальности появляется из-за места действия. Сюжет разворачивается в настоящей Москве: знакомые районы, парки, вокзалы, набережные.

Магия здесь не в отдельном мире, а будто бы спрятана прямо под ногами — за мороком, который скрывает ее от обычных людей. Это классический прием городского фэнтези, когда фантазия маскируется под повседневность.

«Мне было очень интересно сниматься в таком проекте. Мощный актерский состав, масштабные съемки с большим количеством спецэффектов. Впереди сложный постпродакшн. Но уже сейчас понятно, что это будет красивый и стильный сериал. Мы создали яркую историю, и я с нетерпением жду финальный результат и реакцию зрителей на наш "Тайный город"», — добавляет Милош Бикович.

Что лежит в основе сюжета

В центре истории — скрытая жизнь Великих Домов Навь, Чудь и Ведь. Они существуют рядом с людьми, управляют магией, алхимией и древними артефактами, сохраняя баланс между мирами.

Главный герой случайно прикасается к этому миру и оказывается втянут в конфликт, который может разрушить привычную реальность.

Почему экранизацию ждали

Литературная вселенная Вадима Панова существует с 2001 года и давно считается одной из самых детально выстроенных в российском фэнтези.

Съемки сериала уже завершены: проект снимали в Москве, с большим размахом, сложными декорациями и сильным актерским ансамблем. Создатели делают ставку на редкий для нашего рынка формат — взрослое городское фэнтези без сказочной наивности. Премьера «Тайного города» ожидается в 2026 году.

Также прочитайте: От сотрудника КГБ до ловеласа: новые сериалы с Антоном Хабаровым, в которых он предстает в неожиданных образах.

Фото: Кадр из сериала «Тайный город»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
