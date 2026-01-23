Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя

Меню
23 января 2026 20:33
Кадр из мультфильма «Шрэк» (2001)

В сцене кроется особый смысл.

Анимационный фильм о зелёном огре стал настоящей мировой сенсацией «нулевых». История про Шрэка покорила и взрослых, и детей, найдя отклик в сердцах зрителей всех возрастов. Однако происхождение самого имени главного героя для многих остаётся загадкой.

Шрэк придумал его сам

Одна из самых популярных версий утверждает, что герой сам выдумал своё имя. Если вспомнить сцену знакомства с Ослом, Шрэк не сразу отвечает на вопрос о своём имени. Он будто бы на секунду задумывается, подбирая вариант.

И затем, кажется, просто произносит первое слово, которое пришло в голову, — «Шрэк». Создаётся впечатление, что он назвался так лишь для того, чтобы удовлетворить любопытство надоедливого спутника и прекратить расспросы.

Кадр из мультфильма «Шрэк» (2001)

Значение имени

Однако у этой, казалось бы, случайной выдумки могут быть довольно грустные корни. Слово «шрэк» (Schreck) в переводе с немецкого языка означает «испуг», «страх» или «ужас».

Это наводит на мысль, что огр мог постоянно слышать это слово в свой адрес. Испуганные жители деревень, завидя его, вероятно, кричали что-то вроде: «О, ужас!» или «Вот страх!».

Он мог воспринять этот возглас не как эмоцию, а как своё прозвище. А так как до встречи с Ослом у Шрэка по сути не было друзей, некому было объяснить ему истинное, довольно мрачное значение этого «имени».

Фото: Кадры из мультфильма «Шрэк» (2001)
Светлана Левкина
