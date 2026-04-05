После «Танго на осколках» включила испанский «Причал» и замерла перед экраном: «Не отпускал еще год после просмотра»

5 апреля 2026 09:25
Сериал поднимает непростые темы.

В прошлом году на экраны вышла душераздирающая драма «Танго на осколках» — история о женщине, столкнувшейся с болью утраты мужа. Зрители признавали, что при всей интригующей завязке у сериала есть свои слабые места.

В их числе — слишком маленький хронометраж каждой серии и поверхностное раскрытие судьбы героини, которая только после смерти супруга узнаёт о его многолетних изменах.

Более искушенные зрители сразу вспомнили испанский проект «Причал» со схожей сюжетной канвой. И, по мнению публики, именно этот сериал оказался гораздо глубже и сильнее, чем «Танго на осколках».

Сюжет

В центре повествования — состоявшийся архитектор, работающий в тандеме с лучшей подругой. В её карьере наступает долгожданный прорыв: она заключает контракт на проектирование престижного небоскреба.

Однако уже на следующий день привычный мир героини рушится: её муж сводит счёты с жизнью, причём происходит это не дома, а в совершенно другом месте.

Отправившись туда, она выясняет, что покойный вёл двойную жизнь — у него оказалась вторая семья, где подрастает дочь. Представившись знакомой погибшего, героиня принимает приглашение любовницы мужа погостить у неё. Теперь ей предстоит заново разгадать характер человека, с которым она прожила долгие годы, но так и не узнала по-настоящему.

Отзывы

Зрители, познакомившиеся с сериалом, отметили напряженную детективную линию. Некоторые сюжетные повороты оказались абсолютно непредсказуемыми. Еще одним достоинством проекта стали живописные пейзажи: действие разворачивается в испанском природном заповеднике.

Психологическую драму не стоит смотреть с детьми — в ней есть сцены, маркированные 18+. Однако на взрослую аудиторию картина производит колоссальное впечатление.

«Захватывающий сериал с множеством неожиданных поворотов сюжета», «Держит в напряжении до самого конца, не отпускал еще год после просмотра», «Смотрела дважды, каждый раз — на одном дыхании, с совершенно разными эмоциями и поводами для раздумий», — делятся впечатлениями пользователи.

Светлана Левкина
