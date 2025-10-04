Меню
Киноафиша Статьи После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером

4 октября 2025 12:19
Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Авторы решили расстаться со звездой, от поведения которой устали.

Медицинская драма «Анатомия страсти» стала настоящей телевизионной легендой. Сериал, впервые появившийся на экранах в 2005 году, до сих пор собирает у телевизоров миллионы поклонников.

За долгие годы существования проект пережил множество перемен в актерском составе. К команде присоединялись новые лица, в то время как многие из первоначальных звезд покидали шоу. Для кого-то это было личным решением, других же ждало скандальное увольнение.

Дерек Шепард в «Анатомии страсти»

Поклонники «Анатомии страсти» хорошо помнят ее знаменитый первый сезон. Сюжет сразу захватил зрителей.

Юная интерн опаздывала на свою первую смену, спешно покидая дом незнакомца. Каково же было ее удивление, когда в больнице она узнала в своем новом начальнике того самого мужчину, с которым провела вечер.

Им оказался Дерек Шепард, блестящий нейрохирург. Весь госпиталь был от него без ума, дав ему прозвище «доктор МакДрими», «доктор красавчик».

Их роман с Меридит Грей продолжался больше десяти лет. Однако одиннадцатый сезон принес фанатам настоящее потрясение. Герой актера Патрика Демпси трагически погиб, спасая жертв автомобильной аварии.

Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Патрик Демпси в «Анатомии страсти»

Решение об уходе Дерека Шепарда было вынужденным. Создательница сериала Шонда Раймс пошла на этот шаг из-за постоянных сложностей с Патриком Демпси.

Актер открыто выражал недовольство своей ролью, считая ее скучной. Его график съемок создавал неудобства для всей съемочной группы.

Отношения с Эллен Помпео, исполнявшей роль Грей, тоже серьезно испортились. Это произошло после того, как Демпси не поддержал ее переговоры с продюсерами о повышении зарплаты, считая скромные гонорары коллеги обоснованными.

Даже прощание с актером прошло без традиционных почестей. Обычно в таких случаях устраивают прощальную вечеринку. Но Демпси просто завершил рабочий день и покинул площадку навсегда.

Ранее портал «Киноафиша» писал про самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше).

Фото: Кадры из сериала «Анатомия страсти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
