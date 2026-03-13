После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)

Говорят, это первый полный метр о нашем цирке со времен СССР.

Фильм о цирке, который может стать одним из самых необычных российских проектов последних лет, начали снимать в Москве. Картина «Цирк» расскажет историю легендарных артистов советской арены и их почти фанатичной преданности профессии.

Создатели обещают драму с элементами фэнтези и сильный актерский состав. Уже на этапе съемок проект привлек внимание зрителей, потому что подобных фильмов о цирке в российском кино не появлялось десятилетиями.

История, которая звучит как легенда

В центре сюжета фильма — эквилибрист Лев Осинский, артист, ставший настоящей легендой советской арены. Во время Великой Отечественной войны он теряет руку на фронте, что для циркового артиста означает практически конец карьеры.

Осинский принимает другое решение и возвращается в цирк, продолжая выступать и исполняя сложнейший номер без одной руки. Роль артиста, сумевшего превратить трагедию в личную победу, исполняет Рузиль Минекаев.

Сильный актерский состав и настоящая цирковая династия

Фильм объединяет известных актеров и представителей циркового мира. Никита Кологривый играет клоуна-жонглера, Павел Прилучный появляется в образе артиста, который рисует ногами. Представитель знаменитой цирковой династии Даниэль Запашный также участвует в проекте.

В актерский состав вошли Владимир Мишуков, Ангелина Стречина, Григорий Верник, Карина Александрова из «Аутсорса» и музыкант Артем Никитин, известный под сценическим именем MAYOT.

Первый крупный фильм о российском цирке за десятилетия

Режиссером картины стала Олеся Кустова. Продюсерами выступают Марика Михарева, Андрей Гор, Олег Евдокименко, Эдгард Запашный и Маша Бордовских. Сценарий написали Алексей Тагушев и Марианна Сокольская.

Съемки проходят при поддержке Московского цирка и Министерства культуры. По словам создателей, «Цирк» может стать первым масштабным полнометражным фильмом о российском цирке со времен советской эпохи, где за ярким светом арены скрываются судьбы людей, готовых ради профессии идти до конца.